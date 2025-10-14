Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției

Șoferii pot afla cine, când și de câte ori i-a verificat în baza de date a Poliției.

Iar dacă aceste verificări nu au fost justificate, pot face plângere penală împotriva persoanei sau a instituției care le-a accesat dosarul.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, accesul la baza de date a Poliției este permis doar în condiții strict reglementate.

„Informațiile despre un șofer pot fi accesate, bineînțeles, de orice polițist, dar atenție, doar în scopul în care are o lucrare de efectuat”, a explicat avocatul în exclusivitate pentru promotor.ro.

Astfel, nu doar Poliția Rutieră are acces la aceste date, ci și alte instituții ale statului, precum instanțele de judecată, Jandarmeria sau organele de cercetare penală. Toate pot verifica datele unui conducător auto, însă doar atunci când există o justificare legală.

„Orice altă accesare a bazei de date, care se poate verifica destul de ușor, reprezintă o infracțiune”, avertizează Adrian Cuculis.

Orice accesare a bazelor de date se înregistrează. Astfel, se poate vedea cine și la ce oră a intrat pe profilul unei persoane și ce a verificat. Iar dacă cercetarea nu este justificată, înseamnă că baza de date a fost accesată ilegal.

Mulți cred că un polițist poate „arunca un ochi” în sistem doar din curiozitate. În realitate, acest lucru este interzis.

„Simplă verificare nu există din punct de vedere legal”, subliniază avocatul.

Atât în bazele de date ale Poliției, cât și în cele la care au acces avocații, orice interogare trebuie justificată printr-un motiv clar.

Lipsa unei justificări valide poate fi interpretată drept o încălcare a legii și poate atrage răspunderea penală a persoanei care a efectuat accesul neautorizat.

Sunt numeroase situații în care verificarea datelor unui conducător auto este legitimă.

Printre acestea se numără comiterea unei contravenții sau infracțiuni rutiere, implicarea într-un accident, verificări la trecerea frontierei și suspiciuni privind încălcarea legislației civile sau penale.

„Plecând de la o simplă contravenție și până la o anchetă penală, autoritățile pot accesa aceste date, dar numai atunci când există un temei legal clar”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

Ceea ce înseamnă că, de exemplu, polițiștii nu pot accesa pur și simplu baza de date pentru a vedea ce mașină deține un conducător auto sau când a primit ultima amendă. Pot face asta numai dacă îl opresc pentru control în trafic sau fac cercetări cu privire la un accident sau o altă abatere rutiere, respectiva persoană fiind vizată de această verificare.

Orice persoană are dreptul să știe cine, când și de ce i-a verificat dosarul din baza de date a Poliției. Iar procedura este destul de simplă.

„Se depune o cerere, adresează instituției care gestionează baza de date. În cazul șoferilor, de exemplu, solicitarea trebuie adresată Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), care are obligația să păstreze un jurnal al tuturor accesărilor”, a mai explicat avocatul.

Acest „jurnal” sau log de acces conține informații despre persoana care a efectuat interogarea, data și motivul invocat.

IGPR are obligația de a oferi aceste informații persoanei vizate, în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă un șofer constată că datele sale au fost accesate fără drept, poate sesiza mai multe instituții.

„Se poate formula o plângere către autoritatea competentă în materia protecției datelor cu caracter personal, dar și către instanțele de judecată sau parchet”, precizează Adrian Cuculis.

Astfel de sesizări pot declanșa anchete interne sau penale, iar în urma cercetărilor, persoana sau instituția care a abuzat de funcție poate fi trasă la răspundere.

Există deja cazuri în care șoferii au sesizat autoritățile pentru accesări nejustificate ale datelor personale. Deși multe situații nu au ajuns în instanță, discuțiile și sesizările sunt tot mai frecvente.

„Există sesizări către autorități și foarte multe discuții pe tema încălcării datelor cu caracter personal”, confirmă avocatul.

Dacă se dovedește că o autoritate sau o instituție au accesat fără motiv legal informații despre un șofer, persoana vizată poate formula plângere penală. Iar ancheta poate duce inclusiv la condamnarea celor care au abuzat de funcție pentru a accesa nejustificat datele personale.

