Obsesia ochilor albaștri: Cât de periculoasă este keratopigmentarea, noua procedură estetică virală

Tot mai multe persoane aleg operații pentru a-și schimba definitiv culoarea ochilor. Cea mai răspândită tehnică se numește cheratopigmentare, un fel de tatuaj al corneei.

Metoda este însă descurajată de mai multe asociații internaționale de experți, scrie Il Post.

Procedura durează puțin sub patruzeci de minute, inclusiv consultația inițială. Ochii căprui pot deveni verzi, albaștri, gri sau aurii, spun specialiștii. Mai rar, unii pacienți aleg să treacă de la o culoare deschisă la una închisă. Intensitatea efectului este stabilită chiar de clienți, în funcție de preferințe. Prețul variază, dar poate ajunge între opt mii și douăsprezece mii de euro.

Pentru ce afecțiuni era folosită inițial tehnica

Cu puțin peste zece ani în urmă, tehnica era folosită doar din motive medicale. Era indicată în afecțiuni precum aniridia, absența congenitală a irisului. Era folosită și în leucocorie, când pupila este acoperită de o reflexie albă.

O altă indicație era sindromul Urrets-Zavalia, o complicație posibilă a altor operații oftalmologice. În aceste cazuri, riscurile procedurii erau considerate acceptabile de medici.

La persoane cu ochi sănătoși, operația e considerată iresponsabilă de mulți experți. Printre acestea se numără Academia Americană de Oftalmologie și Societatea Oftalmologică Italiană. Asociațiile avertizează că procedura poate prezenta riscuri grave pentru vedere. Ele recomandă alternative mai sigure, precum lentilele de contact colorate.

Ce spune chirurgul care a inventat tehnica

Francis Ferrari este chirurgul francez care a realizat prima procedură de acest tip, în 2013. Întrebat despre riscuri, el a declarat pentru New York Times că tehnica sa nu este mai periculoasă decât LASIK. Ferrari a susținut că riscurile sunt mai mici decât la lentilele de contact colorate. Potrivit lui, acestea din urmă ar expune ochii la infecții și ulcere corneene.

Ferrari a explicat că metoda constă în acoperirea irisului cu un nou pigment. Un laser precis, folosit și în chirurgia LASIK, face o incizie în cornee. Prin această deschidere se introduce pigmentul, cu ajutorul unei seringi. Rezultatul acoperă complet culoarea naturală a ochiului.

De ce introducerea pigmentului în cornee este riscantă

Introducerea pigmenților într-un țesut sănătos și transparent reprezintă un factor de risc major. Corneea trebuie să rămână transparentă, pentru a permite trecerea luminii spre ochi. Ea transmite peste nouăzeci la sută din lumina vizibilă către restul ochiului. Corneea este responsabilă și pentru două treimi din capacitatea de focalizare a imaginii. O cornee opacă sau deteriorată poate afecta grav vederea unei persoane.

Ce complicații grave au fost raportate până acum

În iunie 2024, o publicație medicală franceză a descris cazul unei complicații severe. O femeie a dezvoltat, la un an după operație, o cataractă totală la ochiul drept. Aceeași problemă urma să apară și la ochiul stâng. Cataracta avansată poate mări cristalinul și poate bloca circulația fluidelor din ochi. Acest lucru duce la creșterea presiunii oculare, care poate afecta nervul optic. Leziunile nervului optic pot provoca, în cazuri grave, pierderea vederii. Presiunea oculară a femeii era de aproximativ 5.000 de pascali, dublul valorii normale.

Ce spun studiile despre siguranța procedurii pe termen lung

Cazuri atât de grave nu au fost raportate frecvent până acum. Ferrari a declarat, în mai multe interviuri, că nu a observat consecințe deosebite. El a menționat doar uscăciune oculară sau sensibilitate temporară la lumină.

O analiză publicată în 2025 a identificat mai multe complicații posibile. Printre acestea se numără perforații, infecții ale corneei și pierderi de pigment.

Procedura nu are, de asemenea, o aprobare oficială din partea sistemelor naționale de sănătate. Sunt reglementați doar pigmenții și instrumentele folosite, care trebuie să aibă marcaj CE.

Numărul medicilor care practică procedura a crescut constant în ultimii ani. Numai la Paris există șapte clinici specializate în această tehnică. În Italia, procedura este disponibilă la Roma, Milano, Torino și Prato. Un studiu recent a măsurat satisfacția pacienților la un an după operație. 84,33% dintre pacienți s-au declarat mulțumiți de rezultatul obținut. Alți 13,25% au avut o opinie neutră față de rezultatul final. Potrivit autorilor studiului, mulți dintre aceștia nu acordaseră atenție alegerii culorii.

(sursa: Mediafax)