Cutremur de 2.1 grade în Gorj

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat cutremurul din Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2.1 pe scara Richter.

Epicentrul s-a aflat la adâncimea de 13.5 kilometri. Cutremurul s-a produs în zona Olteniei.

Cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe din regiune. Epicentrul a fost la 20 de kilometri nord-vest de Târgu Jiu. Alte distanțe față de orașe importante: 65 km nord-est de Drobeta-Turnu Severin, 68 km sud de Hunedoara. Seismul s-a produs la 82 km sud de Deva și 93 km est de Reșița.

(sursa: Mediafax)