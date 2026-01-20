Cutremur cu magnitudinea 2,9 produs marți dimineața în județul Buzău

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc marți la ora 7.23 în zona seismică Vrancea, în județul Buzău.

Acesta a avut magnitudinea 2,9 și a fost înregistrat la adâncimea de 122,8 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Buzău (53 km), Sfântu Gheorghe (61 km), Brașov (63 km), Focșani (64 km), Ploiești (69 km), Târgoviște (98 km).

(sursa: Mediafax)