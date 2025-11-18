x close
Cutremur cu magnitudinea 3,4 în Vrancea

de Redacția Jurnalul    |    18 Noi 2025   •   14:15
Un cutremur cu magnitudinea 3,4 a avut loc marți în județul Vrancea.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc marți, la ora 12.12, în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs la adâncimea de 139,9 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (44 km), Buzău (61 km), Sfântu Gheorghe (68 km), Brașov (79 km), Ploiești (93 km).

(sursa: Mediafax)

 

