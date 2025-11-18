Cutremur cu magnitudinea 3,4 în Vrancea

„Mami, nu mai pot, sunt toată lovită”. Filmări șocante arată abuzurile la care își supune la antrenamente Camelia Voinea propria fiică
Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc marți, la ora 12.12, în județul Vrancea.
Acesta a avut magnitudinea 3,4 și s-a produs la adâncimea de 139,9 kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (44 km), Buzău (61 km), Sfântu Gheorghe (68 km), Brașov (79 km), Ploiești (93 km).
(sursa: Mediafax)
