Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0

Seismul a fost la o adâncime de 111 kilometri. Cutremurul a avut loc la ora 09:09.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe: la 48 de kilometri nord-vest de Buzău, 64 de kilometri sud-vest de Focșani, 66 de kilometri nord-est de Ploiești, 66 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 67 de kilometri est de Brașov și 97 de kilometri nord-est de Târgoviște.

(sursa: Mediafax)