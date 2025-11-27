x close
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0

de Redacția Jurnalul    |    27 Noi 2025   •   12:45
Sursa foto: Jurnalul/cutremur

Un cutremur cu magnitudinea 3.0 s-a produs joi în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a fost la o adâncime de 111 kilometri. Cutremurul a avut loc la ora 09:09.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe: la 48 de kilometri nord-vest de Buzău, 64 de kilometri sud-vest de Focșani, 66 de kilometri nord-est de Ploiești, 66 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 67 de kilometri est de Brașov și 97 de kilometri nord-est de Târgoviște.

 

(sursa: Mediafax)

 

