Cutremur cu magnitudinea 3 în Vrancea

de Redacția Jurnalul    |    19 Ian 2026   •   12:30
Sursa foto: Jurnalul/Seismul a avut magnitudinea 3.00 și a avut loc la adâncimea de 100,1 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs luni dimineața în județul Vrancea.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul s-a produs în județul Vrancea luni la ora 9.31.

Cutremurul a avut magnitudinea 3.00 și a avut loc la adâncimea de 100,1 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (28 km), Buzău (73 km), Bârlad (78 km), Sfântu Gheorghe (83 km), Bacău (83 km), Brașov (98 km).

(sursa: Mediafax)

 

