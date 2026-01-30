Cutremur cu magnitudinea 3,2 în județul Vrancea. Este al doilea înregistrat vineri seara

Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un cutremur s-a produs vineri la ora 19.31 în județul Vrancea.
Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 116,4 kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (35 km), Buzău (63 km), Sfântu Gheorghe (75 km), Brașov (87 km), Bârlad (93 km) și Bacău (95 km).
Anterior, la ora 17.29 în zonă s-a mai produs un cutremur cu magnitudinea 2,9.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro