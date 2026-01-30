Cutremur cu magnitudinea 3,2 în județul Vrancea. Este al doilea înregistrat vineri seara

x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Ian 2026   •   21:27
Sursa foto: Jurnalul/Cutremurul a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 116,4 kilometri.

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 a avut loc în județul Vrancea. Acesta este al doilea cutremur înregistrat vineri seara în zonă.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un cutremur s-a produs vineri la ora 19.31 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 116,4 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (35 km), Buzău (63 km), Sfântu Gheorghe (75 km), Brașov (87 km), Bârlad (93 km) și Bacău (95 km).

Anterior, la ora 17.29 în zonă s-a mai produs un cutremur cu magnitudinea 2,9.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: cutremur Vrancea magnitudine
