Dacian Fall 25 s-a încheiat la Cincu. Nicușor Dan: Întărim apărarea NATO la Marea Neagră

Exercițiul militar Dacian Fall 25 s-a încheiat joi la baza militară de la Cincu, în județul Brașov, reunind peste 5.000 de militari români și aliați din Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia și Spania.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis într-un mesaj publicat pe Facebook că exercițiul marchează „un moment important pentru pacea și securitatea României și cea euroatlantică”.

El a subliniat că demersul confirmă continuitatea eforturilor comune ale statelor aliate, începute după invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

„Consolidăm postura de descurajare și apărare a NATO la Marea Neagră și pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianța se confruntă cu o amenințare militară directă”, a spus șeful statului.

Exercițiul a urmărit testarea capacității NATO de a ridica nivelul Grupului de Luptă Avansat din România de la batalion la brigadă și a inclus deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor din Franța către România.

„Exercițiul a demonstrat importanța mobilității militare ca factor esențial pentru descurajare și apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacționa rapid și eficient oriunde este necesar”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a mulțumit aliaților care au participat la exercițiu și structurilor NATO din România, afirmând că „strânsa cooperare politică și militară ne întărește, atât individual, cât și colectiv, ca membri ai celei mai puternice alianțe din istorie”.

