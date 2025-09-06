Odată cu începutul noului an școlar se redeschide circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la Planșeul Unirii se vor face fără restricții de circulație

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   15:20
Primarul sectorului 4 al Bucureștiului, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbată, că restricțiile pe Splaiul Independenței vor fi ridicate.

„Astăzi ridicăm restricțiile de pe Splaiul Independenței, așa cum am promis bucureștenilor în urmă cu două luni”, a scris Băluță într-o postare pe rețelele de socializare.

Potrivit edilului, circulația va fi deschisă mai devreme decât termenul anunțat. Astfel, începutul anului școlar îi va găsi pe șoferi „fără blocaje suplimentare”.

Traficul va fi complet reluat, începând de sâmbătă, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii.

