De la viceprimar la Oradea în mandatul lui Bolojan, la secretar al Camerei Deputaților: ascensiunea Arinei Moș, protejata premierului

Arina Moș, 45 de ani, membră PNL și fostă viceprimăriță la Oradea, a fost numită secretar al Camerei Deputaților în noua sesiune parlamentară, potrivit Gândul.

Moș a mai ocupat funcția de senator pentru jumătate de mandat și se află la primul său mandat de deputat.

Anterior, între 2008 și 2013, a fost consiliera primarului Ilie Bolojan și apoi a condus Administrația Social-Comunitară Oradea, fără experiență în domeniul social.

Criticii subliniază că Arina Moș și-a angajat întreaga familie în cadrul Primăriei Oradea. Soțul său, Radu Moș, a ajuns prin concurs la evidența populației, iar fiul lor este, de asemenea, angajat al instituției.

Această practică a fost remarcată în contextul disponibilizărilor operate de Bolojan în 2013.

Potrivit declarației de avere depuse la Camera Deputaților, Arina Moș deține trei terenuri intravilane în Oradea, o casă de locuit de 159 mp și un spațiu comercial de 118 mp.

Familia Moș și-a extins proprietățile de la un apartament de 53 mp în 2013 la mai multe locuințe achiziționate ulterior, inclusiv un apartament de 74 mp și o locuință de 141 mp în 2015.

De asemenea, și-au schimbat mai multe mașini, fără a avea credite bancare.

Ascensiunea Arinei Moș în funcții politice și patrimoniale a stârnit controverse, fiind percepută ca un exemplu de sinecurism și nepotism în administrația locală.

