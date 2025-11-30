Decembrie 2026, noul termen pentru finalizarea centralei pe gaze de la Iernut

Pentru aceasta, Ministerul Energiei a elaborat un nou proiect de act normativ care prelungește iarăși termenul-limită până la care Romgaz poate primi bani din Programul Național de Investiții pentru proiectul centralei de 430 MW. Noul termen este 31 decembrie 2026, se precizează în proiect.

Ministerul Energiei arată în expunerea de motiva a proiectului situația în care se află acum proiectul temocentralei, după ultima reziliere și a celui de-al doilea contract cu constructorul spaniol Duro Felguera, precizând că acum, centrala este realizată fizic în procent de 97,5%. În prezent, progresul fizic al Noului Contract de Lucrări este de 90,16%, progresul total al proiectului termocentralei este de cca. 97,5%, iar progresul financiar este de 85,9%.

Proprietarul termocentralei, compania Romgaz a anunțat deja că intenționează să realizeze proiectul ca antreprenor general printr-o Unitate de Implementare a Proiectului și să finalizeze centrala până cel târziu la 31 decembrie 2026, precum și să preia contractele de lucrări, servicii și furnizare de materiale de la subcontractorii esențiali ai Duro Felguera. pentru construcții civile, lucrări termomecanice, lucrări electrice și

Romgaz beneficiază de o finanțare de la stat de 321 de milioane de lei prin Planul Național pentru Investiții (PNI) pentru realizarea investiției.

Romgaz a semnat în 2016 un contract cu firmele Duro Felguera şi Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pe gaze în ciclu combinat pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut, de 430 MW. Centrala ar fi trebuit să fie dată în folosinţă la începutul anului 2020, potrivit planurilor iniţiale. Pentru că nu au respectat planul, înțelegerea a fost reziliată în 2021,iar în Romgaz a semnat în 2023 un alt contract de finalizare a centralei tot cu Duro Felguera, motivul fiind că firma spaniolă ″deține și/sau a creat softurile informatice, know-how-ul (patente, licențe), documentațiile etc, necesare funcționării echipamentelor și utilajelor deja livrate si montate″. Astfel, Duro Felguera se angaja să finalizeze centrala în decembrie 2025, dar nici acest termen nu a fost respectat. Duro Felguera anunțase încă din luna august că vrea să suspende lucrările, dar Romgaz nu a fost de acord.