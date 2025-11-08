Defecțiune gravă la locomotiva unui tren de marfă pe ruta Brașov – Vlădeni. Trenuri de călători, blocate în gări

Circulația feroviară a fost serios afectată sâmbătă, pe secția de cale ferată Brădet – Vlădeni Ardeal, după ce locomotiva unui tren de marfă aparținând „CFR Marfă” S.A. a suferit o defecțiune tehnică gravă, în jurul orei 16:10. Incidentul s-a produs la kilometrul feroviar 35+700, pe o linie simplă neelectrificată din zona Brașovului.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunțat că o locomotivă de ajutor a fost trimisă din stația Brașov Triaj la ora 17:17, însă trenul de marfă a putut fi deplasat doar cu o viteză foarte redusă, între 3 și 5 km/h, din cauza avariei.

În urma acestei defecțiuni, două trenuri de călători au rămas blocate în gări: trenul InterRegio 1622 staționează în stația Brădet din jurul orei 18:43, iar trenul Regio 2105 se află în stația Dumbrăvița, de la ora 20:13.

CFR anunță că lucrează împreună cu operatorul de transport feroviar de marfă pentru eliberarea liniei și reluarea circulației în condiții normale „în cel mai scurt timp posibil”.