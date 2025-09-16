Ilie Bolojan: Nu ne putem închide anul acesta cu un deficit bugetar sub 8%

Întrebat, la Antena 3 CNN, dacă este adevărat că deficitul României, în mod real, neprezentat opiniei publice, este de undeva la 10, chiar 11%, ținând cont și de dobânzi, Bolojan a negat această situație.

„Nu este în această situație, dar este evident că între datele pe care le-am primit oficial la instalarea acestui guvern și datele pe care le-am constatat, sigur am văzut că erau multe cheltuieli care, nefiind prinse în buget, erau însă viitoare angajamente de plată. Degeaba prins în buget niște sume pentru dobânzi care sunt mult mai mici. Deficitul este mai mare decât cel care era anunțat la începutul anului și la jumătatea anului”.

În legătură cu ținta de deficit pentru finalul anului, primul ministru a explicat motivele pentru care România nu se poate închide sub 8%.

„Am fost întrebat de către jurnaliștii de economic pe ce deficit ne vom închide și le-am spus foarte corect că nu ne putem închide anul acesta sub 8% cu toate măsurile care le-am luat, din două motive. Pe de-o parte, pentru că aceste măsuri au fost luate deja în al doilea semestru, la începutul celui de-al doilea semestru, au efect doar pe ultimele patru luni ale anului, o parte dintre ele, o parte se aplică de la 1 ianuarie și pe de altă parte avem niște contracte de investiții foarte mari în lucru pe care nu le putem opri”.

(sursa: Mediafax)