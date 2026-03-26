Depăşirea neregulamentară, cauza tragediei de la Dulcești în care 4 oameni au murit

"În urma cercetărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 38 de ani, din Trifeşti, conducea un autoturism din direcţia Dulceşti către Horia, pe un sector de drum în curbă la dreapta s-ar fi angajat în depăşirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu şi ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus condus de un bărbat în vârstă de 20 de ani, din Văleni", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.



În urma coliziunii, ambele autoturisme au fost proiectate în afara părţii carosabile, iar unul dintre ele a luat foc după ce s-a izbit de un copac.



În accident au murit cei doi şoferi, dar şi două femei cu vârste de 27, respectiv 39 de ani, din ambele autoturisme.



Alte trei persoane cu vârsta de 5 luni, 17, respectiv 68 de ani au fost transportate la spital.



Şoferul în vârstă de 20 de ani care a murit îşi serbase ziua de naştere miercuri, iar şoferul care a provocat accidentul şi-ar fi serbat ziua de naştere joi.



În urma accidentului rutier, autorităţile au declanşat Planul Roşu de Intervenţie.



Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, scrie AGERPRES