Despăgubiri contestate: Transelectrica dă în judecată Asirom și foști membri ai conducerii

Acțiunea, deschisă la Tribunalul București, are ca obiect următoarele:

-plata în solidar către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a sumei totale de 10.427.146,01 lei, actualizată cu rată inflației, ca urmare a plății de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a acestei sume către membrii Directoratului care au fost revocați prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 25/25.06.2021 și care au formulat cereri de arbitrare, soluționate prin hotărâri arbitrale prin care s-a constatat culpă C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în privința celor stabilite prin Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 25/25.06.2021;

-plata de către pârâții, foști membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a dobânzii legale penalizatoare aplicată asupra sumei totale de 10.427.146,01 lei, de la dată la care suma a fost achitată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și până la dată restiturii acestei sume de acești pârâți;

-plata de către pârâta Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Iinsurance Group S.A. de daune-interese în condițiile art. 22.1 și art. 22.2 din Contractul de servicii nr. C128/1950/2020.

În ultimii ani Transelectrica a pierdut mai multe procese cu foști membri ai Consiliului de Supraveghere și Consiliului de Administrație din cauza concedierilor abuzive, conform deciziilor Centrului de Arbitraj de la Viena.

Săptămâna aceasta Transelectrica a anunțat că a mai pierdut un proces intentat de doi foşti membri ai Directoratului, Marcu Corneliu Bogdan şi Miu Andreea Mihaela, revocaţi în iunie 2021 înainte de expirarea mandatului de către acționariatul companiei. Conform datelor transmise Bursei, valoarea brută a compensaţiilor pentru perioada de mandat neexecutată pe care Transelectrica trebuie să le-o plătească acestora se ridică la 3.792.994 lei, la care se adaugă 652.266 lei pentru componenta variabilă şi costurile arbitrale (125.901 euro şi 45.011 lei), însumând peste 4,8 milioane lei, sumă ce va afecta rezultatul exerciţiului şi lichidităţile societăţii.