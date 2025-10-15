Scandal în penitenciarele românești: un deținut hacker a spart sistemul informatic și a furat bani din conturile colegilor

Cum a spart sistemul un deținut

Potrivit anchetatorilor, deținutul a profitat de o vulnerabilitate a aplicației interne folosite pentru gestionarea fondurilor și datelor personale ale condamnaților. Acesta s-a logat pe un infochioșc din penitenciar folosind contul unui polițist care nu își actualizase parola de acces.

După ce a intrat în interfața aplicației, hackerul a transferat bani din conturile colegilor de detenție în propriul cont virtual – bani folosiți de regulă pentru cumpărături în magazinul penitenciarului.

„Modifica sumele de bani, ștergea tranzacții și chiar inversa cumpărături, astfel încât banii reveneau în cont. A făcut acest lucru în repetate rânduri, inclusiv în alte penitenciare”, a explicat Florin Șchiopu, președintele sindicatului din sistemul penitenciar.

Tentativa de a acorda „zile câștig” și trădarea din interior

Deținutul nu s-a limitat la fraude financiare. El a încercat să modifice inclusiv evidența „zilelor câștig”, care reduc durata pedepsei. În momentul în care a propus să acorde astfel de zile unui coleg, acesta s-a speriat și l-a denunțat conducerii penitenciarului.

„A vrut să-și acorde singur sau altor deținuți zile câștig. Datorită reacției unui coleg, am reușit să identificăm persoana responsabilă”, a declarat Cosmin Dorobanțu, președintele FSANP.

Breșa s-a extins și în alte penitenciare

Ancheta a scos la iveală faptul că deținutul a reușit să acceseze și sistemele informatice ale altor unități, inclusiv Penitenciarul Dej, folosind tabletele interne. În total, s-au identificat sute de ore de activitate neautorizată și mii de date modificate.

Potrivit sindicaliștilor, vulnerabilitatea a apărut din cauza implementării pripite a aplicației interne, denumită Poka, lansată în 2023 pentru a respecta termenele unui proiect cu finanțare europeană.

„Aplicația a fost implementată pe repede înainte, fără proceduri clare sau instruire adecvată, ceea ce a dus la numeroase vulnerabilități de securitate”, a explicat Dorobanțu.

Ancheta ANP și posibile consecințe penale

Administrația Națională a Penitenciarelor a confirmat incidentul și a anunțat că a luat măsuri urgente pentru izolarea și remedierea breșei de securitate. În plus, a fost deschis un dosar penal pentru acces ilegal la un sistem informatic restricționat, faptă care ar putea adăuga până la șapte ani suplimentari la pedeapsa deținutului.

„Au fost dispuse măsurile legale pentru izolarea și remedierea situației, iar organele competente au fost sesizate imediat. Nu au mai fost înregistrate incidente similare până în prezent”, a transmis ANP într-un comunicat oficial citat de Observator news.

De asemenea, vor fi efectuate verificări și la firma care a furnizat aplicația vulnerabilă.