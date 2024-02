Dezbaterea FACIAS „FISC vs. Cetăţean”: statul este mai presus de contribuabil

Subiectul a constituit tema conferinței „FISC vs. Cetăţean”, organizată de Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) la Palatul Parlamentului. Aberațiile fiscale în cazul profesiilor liberale, problemele cu care se confruntă mediul de afaceri din cauza sistemului e-factura imperfect, tratamentul aplicat de Fisc contribuabililor și ignorarea prezumției de bună credință au fost doar câteva dintre temele care s-au aflat pe agenda dezbaterii la care au participat experți în domeniul fiscal, reprezentanți ai ANAF, decidenți politici și contribuabili. Pe baza concluziilor dezbaterii, FACIAS va formula propuneri care vor fi înaintate autorităților.

Regim special pentru statul debitor

Egalitatea între autoritățile fiscale și cetățean este încă un principiu ignorat de stat în ciuda protestelor, au arătat vorbitorii la dezbateri. Acest lucru se vede imediat atunci când vorbim despre bani. În cazul în care statul trebuie să returneze bani contribuabililor, el apelează la compensarea în viitor a obligaților fiscale, fără însă ca aceste sume să fie purtătoare de dobânzi. În schimb, dacă cetățeanul datorează bani statului, sumele sunt purtătoare de dobânzi și penalități dacă nu sunt achitate în termenul stabilit de lege.

Un proiect PPUSL-PSD așteaptă la Camera Deputaților

Prezentă la dezbaterii, deputata Steluța Cătăniciu, președintele Comisiei pentru Abuzuri, a reamintit că în Parlament există depus un proiect realizat de Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) și PSD care își propune tocmai punerea semnului de egalitate între stat și cetățean, în relația cu ANAF. Proiectul vizează ca și bani datorați de stat contribuabililor să fie purtători de dobânzi și penalități dacă nu sunt plătiți în termen. “Proiectul a trecut de Senat cu o largă majoritate și acum așteaptă votul în Camera Deputaților. Proiectul are toate avizele necesare, dar a fost avizat negativ de Guvern. La vremea când proiectul a fost înregistrat, ministrul Finanțelor era Florin Cîțu”, a subliniat deputata Steluța Cătăniciu în intervenția sa.

Aceeași profesie, impozitări diferite

Un alt aspect sesizat de către moderatorul dezbaterilor, avocatul Victor Alistar, a fost regimul diferit de taxare al veniturilor din profesiile liberale în funcție de forma de organizare juridică. Avocatul a sesizat faptul că dacă funcționezi pe un cabinet de avocatură plătești mai mult la stat decât dacă faci aceeași activitate, în cadrul unei societăți comerciale cu acest profil. Aceeași situație o întâmpină și medicii stomatologi sau psihologii, deși acest lucru nu este normal, a mai spus Victor Alistar.

E-factura, digitalizare cu probleme

Unul dintre subiectele cele mai discutate în relația Fisc – contribuabil a fost, după cum era de așteptat, modul de implementare a sistemului e-Factura B2B. Statisticile oficiale arată în prima lună de funcționare, circa 170.000 – 180.000 de contribuabili au transmis peste 1.000.000 de facturi zilnic prin acest sistem, dar companiile au înregistrat mari probleme la încărcarea în sistem a documentelor fiscale. Au fost reclamate blocaje în cascadă, inclusiv la multiplicare încărcării facturii în sistem, în condițiile în care platforma ANAF nu permitea șteregerea facturilor încărcate. Toate aceste imperfecțiuni puteau fi rezolvate dacă statul ar fi cerut Uniunii Europene amânarea implementării acestui sistem până în 2026, așa cum a făcut, de exemplu, Polonia, au spus vorbitorii.

La 15.000 de accesări instant cade serverul

Prezent la dezbateri, Lucian Heiuș, fost șef ANAF și actual vicepreședinte al Curții de Conturi, a subliniat că accesarea Spațiului Virtual (SPV) se face încă cu greutate și ai de așteptat minute bune în fața calculatorului pentru a te loga. Mai mult, la 15.000 de accesări instant, serverul cade. În opinia sa, problema s-ar rezolva rapid cu ajutorul unor servere mai mari, dar deocamdată acest lucru nu se face „Știu de ce: nu suntem pregătiți tehnic ca să le avem. Trebuie să le avem. (…) Trebuie să ajungem în situația în care viteza cu care poți să intri prin orice program pe care ți-l pune statul la dispoziție să fie instant, așa cum e în orice mediu privat, bancar”, a spus acesta. Probleme foarte mari apar ;i ]n jurul datei de 25 ale lunii, când se apropie termenul limită pentru depunerea declarațiilor fiecale de către firmele. „Vine data de 25 (ale lunii n.r.), iar dacă se întâmplă ca instant să fie mai mult de 15.000 de accesări, asta știu sigur, cade serverul, se blochează. Trebuie să-l deblochezi. Sunt probleme tehnice cunoscute și trebuie să fie rezolvate”, a afirmat el.

„CNIF (care se ocupă de partea IT n.r.) este în subordinea Ministerului de Finanțe. MF are un rol foarte important și se aruncă cu piatra spre ANAF. ANAF nu are nici măcar o direcție IT. Totul este asigurat prin acest CNIF. Acolo este marea problemă a digitalizării Ministerului de Finanțe, cu toate subordonatele lui”.

Lucian Heiuș, vicepreședinte al Curții de Conturi

e-Factura, SRI și principiile statului democratic

La rândul său, avocataElena Radu a ridicat în intervenția sa o altă problemă care aduce atingere statului de drept. Ea a spus că, în condițiile în care datele din e-Factura trebuie predate, prin lege, Serviciului Român de Informații (SRI), se încalcă principiile unui stat democratic și de drept. „În opinia mea, aceste ordonanțe, e-factura în aceasta modalitate si obligativitatea ei trebuie sa fie abrogată. În ceea ce privește aceste OUG-uri, 109 și 116/2020 având în vedere că prezența în Camera Deputaților trebuie să respingă aceste ordonanțe de urgență. Și acum avem discuții cu privire la existența statului de drept român și a existenței democrației în România, dacă mai există sau nu. Mulți cetățeni consideră că, de fapt, avem în prezent o democrație de fațadă, și tocmai din acest motiv consider că trebuie luate măsurile necesare pentru a se stopa orice derapaj de la existența României ca stat de drept democratic și social”, a spus avocata Elena Radu.

Reprezentanților ANAF au subliniat că politica fiscală nu este responsabilitatea lor, iar pentru a îmbunătăți colaborarea cu cetățenii ar fi nevoie, printre altele, de o tranziție completă spre zona digitală, alături de educarea populație în utilizarea tehnologiilor moderne, alături de educația fiscală.

S-a cerut scutirea asociațiilor de proprietari de la e-factura

O altă problemă ridicată a fost cea a asociațiilor de proprietari care sunt incluse acum în sistemul e-factura, deși ele nu emit facturi. Eroarea a fost recunoscută și de ANAF, cu precizarea că există și situații în care aceste asociații emit facturi și de aceea au fost incluse în noul sistem. Prezentă la dezbateri, Mihaela Drăgulin, Director General, Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili din cadrul ANAF, a declarat că va prezenta această problemă decidenților.: „Știu că există solicitări trimise de asociațiile de proprietari către Ministerul de Finanțe și avem și noi la ANAF solicitări în acest sens. Vă pot spune că acum într-adevăr dumneavoastră nu sunteți exceptată pentru că există situații încare se emit și alte facturi de către asociațiile de proprietari, există locuri închiriate și așa mai departe. Dar aspectele de la dumneavoastră în mod particular au fost transmise inclusiv de noi către colegii de la minister, iar pentru costuri vreau să vă spun că, din câte știu, asociațiile deja depuneau Declarațiile 112 din perspectiva certificatului digital. Dumneavoastră aveți deja certificat digital. Din perspectiva obligației e o altă discuție, dar v-am spus, acolo și noi ne-am adresat Ministerului de Finanțe, rămâne să vedem cum se stabilește, dar știm problema dumneavoastră”, a precizat reprezentanta Fiscului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹