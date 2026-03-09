Participare record la licitația pentru plajele din Năvădari. 300 de oferte pentru 58 de subsectoare

Diana Buzoianu susține că acest record nu este întâmplător și explică de ce atât de multe firme au avut curajul să se înscrie la licitație.

„Așa arată când caietele de sarcini sunt realizate ca urmare a consultării de piață. Când crești transparența asupra procesului. Când crești competiția, lăsând mai multe categorii de operatori economici să participe la licitație. Când spargi monopoluri/ cartelurile și nu mai pot unii câștiga indiferent de ce scriu în oferte, căci toate criteriile le dădeau câștig de cauză doar dacă se ridicau din pat dimineața și depuneau o ofertă. Adică, na, când nu mai faci licitații pentru grupurile de interes mufate la instituțiile publice”, susține Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Ea spune că au fost introduse criterii noi și că, acum caietul de sarcini „nu s-a mai uitat doar la cine oferă mai mult sau cine are un obiect de activitate specific, ci și la cum vor arăta plajele și ce servicii vor avea oamenii”.

Printre noile criterii se numără protecția mediului, accesul real la mare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, capacitatea economică și experiența relevantă anterioară sau infrastructura sustenabilă: umbrire naturală, impact minim asupra mediului, facilități sanitare obligatorii.

Ministra Mediului susține că „unii” sunt foarte supărați și că există deja plângeri prealabile împotriva documentației de licitație.

(sursa: Mediafax)