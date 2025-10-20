Directorul și un director adjunct de la Penitenciarul Târgu Jiu, înlocuiți din funcții

ANP a anunțat luni mai multe măsuri care au fost dispuse în urma breșei de securitate de la Penitenciarul Târgu Jiu.

Astfel, au fost sesizate comisiile de disciplină competente pentru polițiștii de penitenciare cu funcții de conducere/execuție în sarcina cărora au fost reținute fapte care pot întruni elementele unor abateri disciplinare.

„În sfera administrativă, măsuri care privesc elaborarea/aprobarea de acte normative interne, prin care să se stabilească drepturile pentru fiecare cont de utilizator al aplicației informatice în cauză, precum și procedura de alocare a rolurilor specifice către utilizatori, modalități de verificare și control al acestei activități la nivelul unităților penitenciare”, se arată într-un comunicat al ANP.

De asemenea, Administrația anunță că a înaintat documente Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, unitate specializată care a fost informată cu privire la caz.

„Înlocuirea directorului unității și a directorului adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, pentru tardivitatea raportării”, se mai arată în comunicat.

ANP arată că, în 16 septembrie 2025, la Penitenciarul Târgu Jiu a fost semnalat un incident informatic, care a implicat o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date din sistemul informatic al unității.

În urma verificărilor inițiale, au fost luate măsuri imediate pentru izolarea și remedierea situației, fiind sesizate și autoritățile competente.

Verificările făcute de Direcția Inspecție Penitenciară au relevat faptul că accesarea neautorizată, de către un deținut, a sistemelor informatice din cadrul sistemului penitenciar a fost posibilă din cauza unui cumul de factori, precum:

-nerespectarea interdicțiilor privind securitatea contului pus la dispoziție de angajator, prin comunicarea credențialelor de conectare, de către un polițist de penitenciare;

-atribuirea unor roluri ce nu au legătură cu atribuțiile de serviciu, pentru un anumit cont de utilizator, folosit de un polițist de penitenciare;

-atribuirea nejustificată de drepturi pentru un anumit rol, posibilitatea de conectare folosind un cont de utilizator comun și amplasarea necorespunzătoare a stației, care reduce eficiența supravegherii deținuților;

-manifestarea de neglijență și superficialitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către personalul de execuție/conducere a sectorului operativ din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu precum și superficialitatea manifestată de către coordonatorul compartimentului IT din cadrul aceleiași unități

-tardivitatea raportării (întârzieri în notificarea structurilor superioare cu privire la incident, ceea ce a influențat timpul de reacție inițial).

Cazul a fost semnalat de sindicaliștii din Poliția Penitenciară. Potrivit acestora, un deținut ar fi început în 8 august să se logheze de pe terminalul infochiosc utilizând datele de acces aparținând unui cadru de la Spital Dej.

„Inițial X accesează date precum ocuparea pe camere, mișcare deținuți, permisii dar începând cu data de 14.08.2025 acesta începe să acceseze și sa altereze datele referitoare la fișa contabila a persoanelor private de libertate. Modificările au constat fie în alterarea sumelor din tranzacții, crearea de tranzacții noi ori ștergerea sumelor reprezentând cumpărături, fapt ce a dus la alterarea soldurilor fișelor de evidență a situației financiare a deținutilor, permițându-le acestora să beneficieze de importante sume de bani în mod fraudulos”, arată SNPP.

Sindicatul susține că modificarile efectuate prin alterarea datelor din aplicatia IMSweb au vizat un număr important de persoane private de libertate (aproximativ 15 la o prima evaluare), încarcerate la Penitenciarul Târgu Jiu cât și în alte unități.

(sursa: Mediafax)