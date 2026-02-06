Discriminare în acordarea locurilor de parcare din Capitală. FACIAS cere în instanță tratament egal pentru toți riveranii din București

Prevederile Hotărârii nr. 705/22.12.2022 stabilesc tarife de zece ori mai mari pentru bucureștenii cu domiciliul în Capitală și autoturisme înmatriculate în alte județe. FACIAS solicită eliminarea acestui criteriu arbitrar și garantarea unui tratament egal pentru toți locuitorii orașului, care plătesc taxe la fel ca toți ceilalți.

Potrivit normelor actuale, doar persoanele care au autoturismul înmatriculat în București pot accesa abonamentul preferențial de riveran, în valoare de 50 de lei pe lună. În schimb, bucureștenii care au domiciliul sau reședința în Capitală, dar utilizează mașini înmatriculate în alte localități, din motive personale sau profesionale, sunt obligați să plătească 500 de lei lunar pentru același loc de parcare marcat cu albastru de lângă locuința lor.

În fața instanței, FACIAS a arătat că statutul de „riveran” trebuie stabilit în funcție de domiciliu sau reședință în vecinătatea locului de parcare și de nevoia legitimă de a utiliza parcarea din zona de locuire, nu în funcție de un criteriul locului înmatriculării autoturismului. Prin urmare, un cetățean care locuiește permanent în vecinătatea unei parcări publice marcate cu albastru și contribuie la bugetul local este victima unui abuz administrativ atunci când este suprataxat pentru un serviciu public pe baza unui criteriu discriminatoriu.

FACIAS a solicitat instanței admiterea recursului și anularea acestor prevederi, arătând că impunerea unei taxe de zece ori mai mari pentru același serviciu public nu are nicio fundamentare juridică și încalcă principiul egalității în fața legii.