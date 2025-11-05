x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București

Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București

de Redacția Jurnalul    |    05 Noi 2025   •   19:15
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București

Distrigaz Sud Rețele va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale joi, 6 noiembrie, în mai multe zone din sectorul 4 al Capitalei, pentru lucrări de mentenanță la rețeaua de distribuție.

Distrigaz Sud Rețele a anunțat că va sista furnizarea gazelor naturale joi, între orele 08:00 și 22:00, pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la conducta amplasată pe strada Aurel Perșu, din sectorul 4 al Bucureștiului.

Potrivit companiei, întreruperea planificată va afecta 18.834 de clienți casnici și non-casnici de pe străzile Odei, Aurel Perșu, Turnu Măgurele, Metalurgiei, Binelui, Dumitru Brumărescu, Dealu Babii, Dealu Bradului, Dealul Caselor și Drumul Jilavei.

Distrigaz Sud Rețele recomandă clienților ca, după reluarea alimentării, să verifice cu atenție instalațiile și să anunțe imediat dispeceratul de urgență în cazul în care simt miros de gaze.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: distrigaz alimentare intrerupt gaze
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri