Explozia din Rahova: Distrigaz anunță că are calitatea de suspect în dosarul penal

Compania precizează că experții desemnați în cadrul anchetei continuă analiza cauzelor exacte ale deflagrației, concluziile tehnice nefiind încă stabilite.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, prin care s-a adus la cunoştinţă Distrigaz Sud Reţele calitatea de suspect, reafirmăm profunda noastră solidaritate faţă de familiile victimelor și față de toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieți au fost pierdute, alte persoane au fost rănite, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de transparență și responsabilitate deplină”, au transmis reprezentanții companiei.

Aceștia subliniază că nu a fost emisă până în prezent nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele exploziei, menționând că „pot fi implicați mai mulți factori”, așa cum s-a discutat și în spațiul public.

Compania: „Am acționat în conformitate cu legea”

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele afirmă că toate procedurile derulate până acum s-au desfășurat conform normelor legale și obligațiilor de siguranță care reglementează activitatea companiei.

„Avem încredere în statul de drept și în capacitatea justiției de a desfășura o anchetă riguroasă, imparțială și profundă, care să stabilească responsabilitățile pe baza faptelor și a legislației aplicabile. În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele care demonstrează conformitatea acțiunilor noastre”, se arată în comunicat.

Compania adaugă că, dacă vor fi identificate și dovedite deficiențe, își va asuma întreaga responsabilitate.