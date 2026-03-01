Opec+ majorează producția de petrol după loviturile SUA-Israel asupra Iranului

Opec+ va crește producția de petrol după ce loviturile aeriene americano-israeliene l-au ucis pe liderul suprem al Iranului. Măsura are scopul de a calma piețele energetice volatile din Orientul Mijlociu și dincolo de regiune. Traderii au reacționat puternic la creșterea tensiunilor geopolitice și la perturbările din transportul maritim.

Transportul prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit dramatic. Analiștii au avertizat că ar putea anula polițele și majora primele pentru nave. Această rută maritimă este vitală pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze.

Opec+ a declarat că va crește producția cu 206.000 de barili pe zi în aprilie. Majorarea este ușor peste așteptările pieței. Arabia Saudită conduce răspunsul grupului de producători la criză.

Analiștii speculaseră o creștere mai amplă a producției. Totuși, multe state membre Opec+ sunt deja aproape de limitele lor de producție. „Capacitatea de rezervă trebuie gestionată cu prudență”, a declarat analista Amena Bakr.

Decizia reflectă îngrijorarea privind stabilitatea aprovizionării. Piețele rămân sensibile la evoluțiile din Iran și din zona Golfului.

Bursele din regiune au deschis în scădere accentuată. Indicele TASI din Arabia Saudită a scăzut cu aproape 5% la debutul ședinței. Ulterior, a recuperat aproximativ jumătate din pierderi.

Indicele EGX 30 din Egipt a coborât cu aproape 6% înainte de o revenire parțială. Investitorii rămân prudenți pe fondul riscurilor regionale în creștere.

Prețurile gazelor naturale sunt așteptate să crească semnificativ. Experții estimează un avans de cel puțin 25% al reperelor europene. Perturbările din Strâmtoarea Ormuz afectează transporturile de gaz natural lichefiat (GNL).

Qatar și Emiratele Arabe Unite furnizează aproximativ o cincime din exporturile globale de GNL. Totodată, Israelul a închis două zăcăminte de gaze naturale. Analiștii anticipează volatilitate la redeschiderea piețelor luni dimineață.

