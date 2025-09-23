DNA anchetează investițiile de 70 de milioane de euro la Aeroportul Tulcea, folosit de doar 7 pasageri pe lună, după sesizarea FACIAS

Ancheta vizează modernizarea Aeroportului „Delta Dunării” Tulcea, un proiect de peste 70 de milioane de euro finanțat din bani europeni și naționali.

Într-un răspuns oficial transmis FACIAS, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au precizat că au început cercetările penale privind posibile fapte de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu. A fost înregistrat dosarul penal nr. 191/2/P/2025, aflat în prezent în curs de instrumentare, în care sunt analizate posibile încălcări ale art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale art. 297 din Codul penal.

Cazul se referă la proiectul „Modernizare și extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare și a căii de rulare ALFA. Construire platformă dedicată activităților de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 2014+15218. Aeroportul Tulcea, deși are o capacitate de 400 de pasageri pe oră, a avut un trafic de doar 47 de pasageri în primele cinci luni ale anului 2025. În 2024, a deservit un total de 1.600 de pasageri, plasându-l pe ultimul loc în România. FACIAS a arătat că, în pofida acestor cifre, membrii Consiliului de Administrație și-au triplat indemnizațiile în 2025, ajungând la 69.828 de lei brut anual, iar cheltuielile cu personalul au crescut la 4,1 milioane de lei în 2024, aproape dublu față de 2022.

FACIAS a atras atenția încă din luna august că alocarea unor astfel de sume pentru a dezvolta o infrastructură care nu era necesară reprezintă o risipă gravă a banilor publici și europeni.

FACIAS a solicitat autorităților responsabile, inclusiv Consiliului Județean Tulcea, beneficiar al proiectului, să publice de urgență toate documentele privind execuția lucrărilor, contractele de achiziții și stadiul real al implementării. Totodată, FACIAS a cerut Ministerului Transporturilor și Ministerului Fondurilor Europene să explice public modul în care a fost fundamentată finanțarea aeroportului Tulcea și să prezinte impactul real al acestei investiții asupra comunității.

În luna iunie, FACIAS a sesizat Parchetul European (EPPO) și organele de cercetare penală din România cu privire la modul în care au fost folosite fondurilor europene alocate pentru modernizarea Aeroportului Internațional „Delta Dunării” din Tulcea.