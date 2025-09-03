DNSC avertizează: val de atacuri de tip phishing cu atașamente malițioase care pot bloca datele utilizatorilor

Potrivit DNSC, mesajele frauduloase conțin deseori atașamente periculoase – fișiere Word, PDF sau arhive – care, odată deschise, pot instala ransomware. Atacul folosește inclusiv mecanisme precum BitLocker, ce criptează datele și blochează accesul la informațiile personale sau de serviciu.

În unele cazuri, emailurile par a fi transmise de la surse legitime, precum colegi, parteneri de afaceri sau asociații. Conținutul acestora poate face referire la datorii inexistente, plăți fictive sau solicitări de date personale și financiare. Deschiderea fișierelor duce însă la compromiterea completă a sistemului.

Recomandările DNSC pentru protecția datelor

Pentru a preveni infectarea și pierderea informațiilor, DNSC le recomandă utilizatorilor:

Să nu deschidă atașamente suspecte sau nesolicitate , chiar dacă par legitime;

Să realizeze copii de siguranță regulate , pe dispozitive externe sau în cloud;

Să instaleze și să actualizeze constant soluții antivirus și antimalware cu funcție de scanare a emailurilor;

Să nu efectueze plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email , fără verificarea sursei oficiale;

Să verifice atent expeditorul și, în caz de suspiciuni, să confirme autenticitatea printr-un canal alternativ;

Să raporteze emailurile suspecte la numărul unic 1911, pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau direct către serviciul de email utilizat.

Apărarea digitală – o responsabilitate comună

DNSC subliniază că protejarea datelor și a echipamentelor este responsabilitatea fiecărui utilizator. Detectarea rapidă și raportarea tentativelor de infectare contribuie la creșterea rezilienței ecosistemului digital din România.