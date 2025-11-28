Doctoriță din Timiș, condamnată la aproape 3 ani de închisoare pentru luare de mită

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a finalizat cercetările într-un dosar penal de luare de mită. A fost sesizat Tribunalul Timiș cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unei inculpate. Aceasta este acuzată de luare de mită, în formă continuată, în 34 de acte materiale.

În acordul de recunoaștere a vinovăției s-a reținut că, în perioada 1 aprilie 2024 – 1 septembrie 2025, inculpata, în calitate de medic primar, a primit în repetate rânduri sume de bani de la pacienți. A primit 34 de mite, cu sume cuprinse între 50 de lei și 4.000 de lei. În total, a primit 8.150 de lei.

Banii au fost primiți în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Este vorba de oferirea unor servicii medicale. De asemenea, a primit bani pentru eliberarea unor concedii medicale sau alte înscrisuri medicale.

Urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, sub rezerva confirmării acestuia de către instanța de judecată, inculpata va fi condamnată. Va primi pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare.

I se va aplica pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi. Nu va putea fi aleasă în autorități publice sau în alte funcții publice. Nu va putea ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat. Nu va putea exercita profesia de medic în cadrul unităților sanitare de stat pe o perioadă de 2 ani.

Executarea pedepsei de 2 ani și 8 luni închisoare va fi suspendată sub supraveghere. Termenul de supraveghere este de 2 ani și 8 luni. Pe durata termenului de supraveghere, femeia va trebui să respecte măsurile de supraveghere.

De asemenea, va fi obligată să frecventeze un program de reintegrare socială. Va presta muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile.

În cauză a fost menținută măsura sechestrului asigurător dispusă în cursul urmăririi penale. Este vorba de suma de 8.150 lei aparținând inculpatei, în vederea confiscării speciale.

(sursa: Mediafax)