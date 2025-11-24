Viața bate filmul! Doi români au fugit pe pistă la Köln ca să oprească un avion Wizz Air

Într-o încercare disperată de a opri un avion Wizz Air care se pregătea de decolare, aceștia au spart geamul unei ieșiri de urgență și au pătruns pe pistă.

Incidentul, filmat și ulterior distribuit pe scară largă, a necesitat intervenția promptă a autorităților. Potrivit informațiilor prezentate de purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Oliver Hünewinckell, fapta a avut loc la ora 21:33. Cei doi români, în vârstă de 28 și 47 de ani, ar fi acționat geamul unui mecanism de evacuare și au deschis o ușă ce dă direct pe pistă. Ulterior, au fost surprinși alergând și făcând semne către cockpit, în speranța de a fi readuși la bord.

Deși aeroportul a comunicat că nu a existat un pericol iminent pentru securitatea aviației, acțiunile lor au declanșat o serie de proceduri de securitate și legale. Operațiunile de zbor nu au fost perturbate, însă evenimentul a fost considerat de o gravitate deosebită.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele sociale, generând o mulțime de comentarii. Unii utilizatori și-au exprimat șocul și neînțelegerea față de gestul celor doi, subliniind riscurile potențiale, precum posibilitatea de a fi aspirați de motoarele avionului sau de a fi arestați.

Cei doi români au fost reținuți pe loc, iar împotriva lor au fost inițiate proceduri penale pentru perturbarea proprietății private și declanșarea intenționată a unui sistem de urgență. Autoritățile evaluează, de asemenea, dacă fapta lor intră sub incidența legislației europene privind siguranța aeriană.

Acest episod subliniază încă o dată problemele legate de comportamentul imprudent al unor pasageri și riscurile asociate acestora. Specialiștii în siguranță aviatică insistă asupra necesității unei mai bune informări și a aplicării unor reguli stricte pentru a preveni astfel de incidente. „Este esențial ca toți pasagerii să conștientizeze consecințele grave ale acțiunilor lor”, a declarat un expert în securitate aeriană, sub rezerva anonimatului.

În comparație cu evenimente similare din trecut, inclusiv un incident petrecut în România în 2022, cazul de la Köln evidențiază necesitatea unor măsuri preventive și de comunicare sporite, în contextul creșterii traficului aerian. Aeroporturile europene iau deja în considerare campanii de conștientizare pentru pasagerii care manifestă o tendință de a minimiza importanța protocoalelor de securitate.

Ancheta continuă, iar cei doi bărbați se confruntă cu posibile sancțiuni severe. Incidentul servește ca un memento ferm că regulile de securitate aeroportuară sunt imperative și nerespectarea lor poate avea repercusiuni penale și poate pune în pericol siguranța tuturor persoanelor implicate în aviație.

Two passengers caused a security incident at Köln Bonn Airport (CGN) when they ran across the apron to catch their missed Wizz Air flight to Bucharest.



The plane had already left the boarding gate and was heading towards the runway with the engines running on Saturday.



Despite… pic.twitter.com/1hzMKxG4Zx — FL360aero (@fl360aero) November 24, 2025

(sursa: Mediafax)