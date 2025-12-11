Povestea tragică a Anei și lui Victor, românii care au murit în Tenerife. Au ajutat zeci de familii afectate de explozia din Rahova

Cine erau Ana şi Victor, cei doi români care au murit în Tenerife

Doi români, Ana (42 de ani) și Victor (38 de ani), și-au pierdut viața recent în Tenerife, într-un tragic accident produs în piscina naturală Isla Cangrejo, situată în zona stâncilor Los Gigantes. Cei doi se aflau în vacanță când un val uriaș i-a lovit și i-a tras în larg, urmat de o izbire violentă de stânci. Ana a lăsat în urmă două fiice orfane, în vârstă de 7 și 14 ani.

Ana și Victor erau membri activi ai ONG-ului Habitat for Humanity România, unde și-au dedicat energia și timpul ajutând familii vulnerabile din țară și de peste hotare. „A fost un model pentru întreaga echipă Habitat for Humanity România și, dincolo de organizația noastră, un reper pentru întreg sectorul umanitar din România”, au transmis colegii lor pe pagina oficială.

În același mesaj — transmis cu durere, dar și cu recunoștință — se amintește că Ana a ajutat mii de familii din Ucraina refugiate, părinți și copii evacuați din Fâșia Gaza ajunși în România, victimele inundațiilor din județele Galați și Suceava și zeci de familii afectate de explozia din Rahova.

… Ana a oferit locuințe și un acoperiș decent pentru mii de familii din Ucraina care au fugit din calea războiului.

Apoi, a fost alături de sute de copii și părinți evacuați din zona de conflict din Fâșia Gaza și ajunși în România pentru a-și începe o nouă viață. Când inundațiile devastatoare au lovit județele Galați și Suceava, Ana a fost în prima linie. …”

Ana era și o mamă iubitoare, plină de viață, cu două fete — a fost „o mamă extraordinară pentru cele două fete ale ei, de 7 și 14 ani.”, spun colegii. În același timp, era o femeie cu spirit aventurier: munți, mare, maratoane montane — oriunde ar fi fost nevoie de curaj și energie pozitivă.

Victor, la rândul său, a fost un coordonator neobosit al voluntarilor Habitat, cunoscut pentru răbdarea și căldura lui: el era „un suflet neobosit în coordonarea voluntarilor de pe șantierele Habitat”. În fiecare dimineață, răsuna vocea lui: „Bună dimineaaaaața” sau „Goooooood Morning dear volunteers” — un semn că ziua începea cu energie, cu muncă, cu speranță.

Chiar înainte de tragedie, Victor planifica deja următoarea misiune de voluntariat: o echipă română urma să plece în Zambia ca să construiască locuințe pentru cei aflați în nevoie.

Spiritul aventurier al cuplului i-a purtat pe munți și în mare. Victor a urcat, alături de Ana, pe vârful Teide chiar cu o zi înainte de tragedie. „Până în ultima clipă, Victor a rămas conectat la misiunea noastră, la voluntari și la oamenii pe care îi serveam.”

Accidentul putea fi evitat

Tragedia a fost cauzată de ignoranța față de avertismentele locale privind pericolul valurilor uriașe în zona piscinei naturale Isla Cangrejo. Zona fusese securizată și marcată cu benzi de avertizare, însă mai mulți turiști, inclusiv cei patru decedați (doi dintre ei români), au rupt barierele și au intrat în apă pe cont propriu, în ciuda pericolului, potrivit Spynews.

Primarul Emiliano Navarro a declarat: „Au rupt benzile de interdicție, deși poliția locală și Garda Civilă lucrează de săptămâni întregi pentru a securiza această zonă... Le rup, se strecoară, ba chiar îi insultă sau îi agresează pe polițiști pentru că nu vor să plece.”

Pe lângă suferința personală a familiilor celor două victime române, autoritățile pregătesc repatrierea trupurilor pentru ultimul drum în România, iar ONG-ul Habitat for Humanity a transmis condoleanțe profunde.

„Gândurile noastre se îndreaptă acum către familia îndurerată și, mai ales, către cele două fetițe ale ei care vor crește știind că mama lor le veghează cu iubire și că mama lor a fost, cu adevărat, un erou al acestei țări.”