Dominic Fritz intervine în scandalul A.D.I.R.I.: Susținere totală pentru ministra care a retras utilitatea publică

Ministerul Afacerilor Externe a decis să retragă statutul de utilitate publică al unei asociații prezidate de Adrian Năstase. Este vorba despre Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.). Decizia va fi luată în ședința de Guvern.

„Am decis retragerea statutului de utilitate publică al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.) pentru că nu mai îndeplinește de 7 ani criteriile legale. Decizia MAE trebuie formalizată în ședință de guvern prin Hotărâre de Guvern și nu vom renunța la asta, va fi reintrodusă pe ordinea de zi în următoarea ședință pentru că nu am văzut nicio analiză juridică consistentă care să poată să susțină continuarea statutului de utilitate publică în absența respectării criteriilor legale”, a transmis Oana Țoiu.

Fritz a scris că reacțiile critice au apărut imediat după anunțul făcut de Țoiu și a susținut că organizația respectivă beneficiază de avantaje pe care nu le mai justifică.

„Nici nu a apucat ministra Oana Țoiu să anunțe că una dintre asociațiile controlate de Adrian Năstase va rămâne fără statutul de «utilitate publică», că a și început cuibul de viespi să se agite”, a scris Dominic Fritz.

Liderul USR a adăugat că pierderea statutului de utilitate publică ar însemna și pierderea dreptului de a folosi gratuit vila de pe Șoseaua Kiseleff, imobil care aparține statului.

„Odată cu statutul de utilitate publică, vor pierde și privilegiul de a folosi vila de pe Kiseleff, care e a statului”, a afirmat Fritz.

Acesta a susținut că măsura este una legală și că statutul de utilitate publică nu poate fi păstrat fără respectarea obligațiilor prevăzute de lege.

„Atacurile vor fi dure, vor spune că e răzbunare politică, dar legea e cât se poate de clară: statutul de utilitate nu e un privilegiu pe viață, ci vine cu niște responsabilități minime, pe care această asociație nu le-a respectat”, a transmis Dominic Fritz.

„Cine de 7 ani nu a putut să producă un simplu raport de activitate (oare ce au de ascuns?) nu poate să pretindă dreptul la o vilă gratis în centrul Bucureștiului. Reguli egale pentru toți!”, a mai scris liderul USR.

(sursa: Mediafax)