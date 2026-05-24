Două drumuri sunt închise astăzi traficului rutier

de Redacția Jurnalul    |    24 Mai 2026   •   08:54
Circulația rutieră este închisă astăzi

Centrul INFOTRAFIC anunță că, duminică dimineață, nu sunt semnalate accidente care să impună restricții pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Totuși, șoferii trebuie să țină cont de restricțiile impuse astăzi pe Transalpina și DN12A.

Circulația rutieră este închisă astăzi, 24.05.2026, în intervalele orare 08:00 - 13:30 și 14:30 - 19:00 (cu deschidere temporară între orele 13:30 - 14:30), pe DN 67C Transalpina, tronson kilometric 16 – 21, între localitățile Novaci și Rânca, județul Gorj, pentru desfășurarea competiției automobilistice „Cupa Novaci - Rânca 2026”.

Iar în intervalul orar 06:00 - 22:00, vor fi impuse restricții de trafic pe DN 12A, între orașul Comănești, județul Bacău și municipiul Miercurea Ciuc, județul Harghita, pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, având în vedere manifestările religioase desfășurate cu ocazia Rusaliilor Catolice, din comuna Ghimeș-Făget, județul Bacău.

Pe șoselele principale, respectiv: A 0 - Centura București, A 1 București - Pitești, A 2 București - Constanța, A 3 București - Ploiești, A 7 Ploiești - Adjud, DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic reduse.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu atenție pe toată durata deplasării, asigurându-se înainte de fiecare manevră, să adapteze viteza la starea drumului și situația traficului, să evite depășirile periculoase, să acorde prioritate pietonilor și autovehiculelor în drept și să nu urce la volan obosiți sau dacă au consumat alcool ori substanțe psihoactive”, transmite Infotrafic.

(sursa: Mediafax)

