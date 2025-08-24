Dr. Mihai Craiu: Dacă vedeți aceste semne și copilul are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!

Odată cu redeschiderea creșelor, grădinițelor și școlilor, numărul acestor situații va crește accelerat, dacă părinții nu sunt atenți la primele simptome și la măsurile de prevenție.

Un studiu european privind bronșiolita, la care a participat și INSMC, arată că România a revenit exact la nivelul de îmbolnăviri de dinainte de pandemie: din peste 11.300 de cazuri, aproape jumătate au fost la copii sub 6 luni, mulți necesitând spitalizare și chiar tratament în terapie intensivă:

"AU REAPĂRUT CAZURILE GRAVE

Acum la sfârșitul verii reapar, cu o frecvență crescută, cazurile de insuficiență respiratorie declanșată de infecții virale ale căilor respiratorii la copilul mic. Cele mai grave cazuri ale noastre ieri dimineață la CPU au fost reprezentate de doi astfel de copii mici.

Vor fi deschise creșele, grădinițele și școlile iar numarul de cazuri de insuficiență respiratorie vor crește accelerat în următoarea lună dacă nu suntem pregătiți.

Un studiu european asupra bronșiolitei la copil, în care spitalul nostru (INSMC) a fost implicat, arată că am reajuns EXACT acolo unde eram înainte de pandemie. - vezi imaginea

Din cei peste 11.300 cazuri de bronșiolită prezentate la noi la Urgențe aproape jumătate (5184) au avut vârstă sub 6 luni.

Mulți au ajuns spitalizați, unii chiar în terapie intensivă.

Cum recunoaștem la debut un sugar cu bronșiolită?

De obicei are wheezing, (un zgomot șuierător ce apare atunci când acesta se chinuie copilul să expire), respirație rapidă pentru vârstă sau starea clinică (peste 50 respirații pe minut este anormal la sugar), înfundarea părților moi ale toracelui (sub coaste, între coaste sau la baza gâtului - vezi video în comentarii).

Dacă vedeți aceste semne și copilul care pare răcit are sub 6 luni fugiți la spital. IMEDIAT!

Ce putem face acum pentru prevenție?

Sigur ajută spălatul/dezinfectatul mâinilor atunci când ne pregătim să atingem un sugar. Evitarea spațiilor aglomerate și neventilate atunci când plecăm cu sugarul de acasă este o măsură prudentă. Evitarea contactului apropiat și atingerile repetate din partea persoanelor răcite (atenție la frații care merg la grădiniță) este o necesitate.

Și nu în ultimul rând renunțarea la fumat.

Fumul de țigară afectează grav mișcarea cililor din tractul respirator - atât la fumător dar mai ales la copiii mici aflați în apropiere - link în comentarii.", transmite medicul Mihai Craiu.