Drobeta Turnu Severin: Intervenţie antitero din cauza unui bagaj suspect

Poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată, sâmbătă, printr-un apel la 112, de către o femeie, despre faptul că, la intersecția străzilor Kiseleff cu Moldovei, pe trotuar, se află un bagaj suspect, tip troler, de culoare gri.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și jandarmi, care au delimitat şi asigurat zona, au deviat traficul și au evacuat persoanele aflate în apropiere.

Potrivit IPJ Mehedinți, bagajul se afla pe trotuar, iar persoana care a sesizat prezența acestuia a precizat că valiza a fost abandonată de un bărbat, în cursul dimineții, în jurul orei 07:00.

Bagajul a fost verificat de către echipa specializată de intervenţie antitero, stabilindu-se faptul că acesta nu conține explozivi sau substanțe suspecte, bunul fiind predat polițiștilor în vederea identificării proprietarului.

(sursa: Mediafax)