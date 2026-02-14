Tulburări de personalitate extreme: Când emoțiile și comportamentele scapă de sub control

Specialiștii estimează că între 9 și 15% dintre adulți prezintă o tulburare de personalitate are poate fi diagnosticată, însă numărul real ar putea fi mai mare, având în vedere că mulți nu caută ajutor sau nu primesc un diagnostic formal.

Ce sunt tulburările de personalitate

Aceste afecțiuni debutează, de regulă, în adolescență sau la începutul vieții adulte și se manifestă prin dificultăți în reglarea emoțiilor, menținerea relațiilor și adaptarea la mediul social sau profesional. Cele mai comune tulburări includ:

Tulburări excentrice sau bizare: paranoică, schizoidă, schizotipală

Tulburări dramatice, emoționale sau impulsive: antisocială, borderline, histrionică, narcisică

Tulburări anxioase sau temătoare: evitantă, dependentă, obsesiv-compulsivă

Tulburările de personalitate pot coexista cu alte probleme de sănătate mintală, precum depresia, anxietatea sau dependențele de substanțe.

Cele mai severe tulburări de personalitate

Antisocială

Persoanele afectate încalcă repetat drepturile celorlalți, manipulează, mint și pot manifesta agresivitate sau comportamente criminale. Lipsa empatiei și remușcării le face vulnerabile la conflicte cu legea și afectează grav relațiile sociale.

Borderline

Este caracterizată prin instabilitate emoțională extremă, relații haotice și comportamente impulsive, inclusiv auto-vătămare sau idei suicidare. Persoanele cu această tulburare întâmpină dificultăți majore în reglarea emoțiilor și menținerea stabilității în viața personală și socială.

Narcisică

Se manifestă printr-un sentiment exagerat al propriei importanțe, nevoia constantă de admirație și lipsa empatiei. Persoanele afectate pot manipula sau profita de ceilalți pentru a-și menține sentimentul de control și superioritate. Critica sau dezamăgirile pot declanșa furie, agresivitate sau retragere, afectând profund relațiile și funcționarea socială.

Impact pe termen lung

Tulburările de personalitate netratate pot avea consecințe grave:

Dificultăți interpersonale cronice: conflicte familiale, izolare socială, lipsa unui sistem de sprijin

Probleme profesionale: performanță scăzută, pierderea locului de muncă, instabilitate profesională

Afecțiuni psihice asociate: depresie, anxietate, consum de substanțe

Probleme legale și financiare: datorii, procese, dosare penale

Probleme de sănătate fizică: stres cronic, insomnie, afecțiuni cardiovasculare sau metabolice

Auto-vătămare și risc de suicid: în special la tulburarea borderline

Scăderea calității vieții: afectarea funcționării generale în toate domeniile

Tratamentul tulburărilor de personalitate

Deși procesul este complex și de durată, tulburările de personalitate pot fi tratate cu succes. Psihoterapia, inclusiv terapia cognitiv-comportamentală, dialectic-comportamentală sau psihodinamica, reprezintă baza tratamentului. Medicația poate fi utilizată pentru simptome specifice sau tulburări asociate. Succesul depinde de tipul și severitatea tulburării, motivația pacientului și implicarea sa în procesul terapeutic, potrivit longevitymagazine.ro.

Intervenția timpurie și tratamentul adecvat pot reduce efectele pe termen lung, pot preveni complicațiile asociate și pot îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.