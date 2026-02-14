Martha Stewart, piele perfectă la 84 de ani! Care este secretul ei anti-aging?

Martha Stewart continuă să uimească publicul cu aspectul său impecabil. Recent, "regina stilului de viață" a dezvăluit produsele care îi mențin tenul tânăr și strălucitor. Marea surpriză? Rutina ei nu include doar tratamente de lux, ci și soluții accesibile, cu prețuri care pornesc de la doar 9 dolari, scrie dcmedical.ro

Secretul de beauty al Marthei Stewart

Secretul principal al vedetei nu stă într-un produs magic, ci în rigoarea zilnică. Martha Stewart subliniază importanța curățării tenului în fiecare dimineață și seară.

Ea nu sare niciodată peste acești pași, indiferent cât de obosită se simte. Această rutină simplă previne acumularea impurităților și menține bariera naturală a pielii intactă, potrivit Yahoo News.

Produse simple și ieftine

Deși are acces la cele mai scumpe clinici estetice, Martha folosește cu încredere produse accesibile oricui. Printre favoritele sale se numără loțiunile hidratante și măștile de față care costă mai puțin de 10 dolari.

Martha Stewart demonstrează astfel că o piele sănătoasă nu necesită întotdeauna investiții enorme, ci ingrediente corect alese, precum acidul hialuronic sau glicerina.