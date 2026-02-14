x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Feb 2026   •   19:40
Martha Stewart, piele perfectă la 84 de ani! Care este secretul ei anti-aging?
La vârsta de 84 de ani, vedeta afișează un ten radiant

Martha Stewart sfidează trecerea timpului și demonstrează că o rutină anti-aging eficientă nu necesită bugete exorbitante. La vârsta de 84 de ani, vedeta afișează un ten radiant și dezvăluie produsele accesibile care îi mențin strălucirea.

Martha Stewart continuă să uimească publicul cu aspectul său impecabil. Recent, "regina stilului de viață" a dezvăluit produsele care îi mențin tenul tânăr și strălucitor. Marea surpriză? Rutina ei nu include doar tratamente de lux, ci și soluții accesibile, cu prețuri care pornesc de la doar 9 dolari, scrie dcmedical.ro

 Secretul de beauty al Marthei Stewart

Secretul principal al vedetei nu stă într-un produs magic, ci în rigoarea zilnică. Martha Stewart subliniază importanța curățării tenului în fiecare dimineață și seară.

Ea nu sare niciodată peste acești pași, indiferent cât de obosită se simte. Această rutină simplă previne acumularea impurităților și menține bariera naturală a pielii intactă, potrivit Yahoo News.

Produse simple și ieftine

Deși are acces la cele mai scumpe clinici estetice, Martha folosește cu încredere produse accesibile oricui. Printre favoritele sale se numără loțiunile hidratante și măștile de față care costă mai puțin de 10 dolari.

Martha Stewart demonstrează astfel că o piele sănătoasă nu necesită întotdeauna investiții enorme, ci ingrediente corect alese, precum acidul hialuronic sau glicerina.

Hidratarea și protecția solară, regulile de aur

Nicio zi nu trece fără aplicarea unui strat generos de protecție solară (SPF). Martha Stewart consideră că soarele este principalul inamic al elasticității pielii. Pe lângă cremele de protecție, vedeta pune accent pe hidratarea intensă.

Ea utilizează seruri bogate în vitamine și uleiuri faciale care oferă acea strălucire naturală, devenită semnătura sa personală.

Aspectul exterior reflectă sănătatea interioară. Martha Stewart consumă zilnic sucuri verzi, preparate din legume proaspete din grădina proprie. De asemenea, ea evită excesele și acordă o atenție deosebită somnului de calitate. Sportul moderat și atitudinea optimistă completează arsenalul său împotriva îmbătrânirii.

 

