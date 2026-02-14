România vrea o colaborare mai strânsă cu Japonia

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat aspecte legate de stadiul cooperării bilaterale, dar şi perspective referitoare la situaţia de securitate regională, a informat un comunicat de presă al MApN.



Discuţiile au evidenţiat interesul comun pentru intensificarea dialogului şi pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes strategic, în contextul provocărilor actuale.



Din această perspectivă, demnitarul român a salutat eforturile comune de consolidare a cooperării bilaterale şi a punctat interesul României în acest sens.



"România va continua să rămână ferm angajată în eforturile de aprofundare a cooperării cu Japonia, atât în plan bilateral, cât şi pe palier NATO, în contextul unor riscuri de securitate comune în regiunea noastră şi în zona indo-pacifică", a subliniat ministrul Apărării Naţionale.



De asemenea, au fost analizate oportunităţile oferite de Parteneriatul Strategic dintre România şi Japonia, lansat în anul 2023, precum şi perspectivele de extindere a cooperării, în acord cu prevederile acestuia. Cei doi miniştri au agreat concretizarea unui acord bilateral în perioada următoare.



În final, a fost exprimată deplina disponibilitate pentru continuarea dialogului politico-militar şi pentru valorificarea extensivă a potenţialului formatelor bilaterale de cooperare, inclusiv din perspectivă industrială, reafirmându-se totodată angajamentul comun pentru consolidarea stabilităţii şi securităţii în regiunea euroatlantică şi în spaţiul indo-pacific, scrie AGERPRES