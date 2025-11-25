Dronă căzută în România, lansată cel mai probabil din estul Crimeei. Hartă ucraineană indică traseul

Imaginea, realizată pe baza datelor forțelor de apărare aeriană ale Ucrainei, arată traseele aproximative ale diferitelor tipuri de rachete și drone folosite în atac.

Săgețile galbene, care marchează rutele dronelor de atac, pornesc din zona de est a Crimeei – în special din proximitatea capului Chauda și a aerodromului Primorsko-Ahtarsk – traversează Marea Neagră și sudul Ucrainei, apoi se îndreaptă spre vest, spre zona de frontieră cu România.

Conform specialiștilor ucraineni, aceste traiectorii corespund valului de drone care a vizat în special infrastructura portuară și energetică ucraineană de la Marea Neagră, dar și regiuni din sud-vest, aflate în proximitatea graniței româno-ucrainene. Unele dintre aceste drone ar fi deviat și au ajuns în România și Republica Moldova.

Autoritățile de la București nu au prezentat până acum date cu privire la locul exact de lansare a dronei ce s-a prăbușit în județul Vaslui, ancheta fiind în derulare. Totuși, informațiile furnizate de partea ucraineană vin să completeze tabloul atacului din 25 noiembrie și să ofere indicii suplimentare privind originea aparatului.

Harta mai arată și alte direcții de atac rusesc din cursul nopții și al dimineții: rachete de croazieră și balistice lansate din zona Kursk și din zona Mării Neagră, precum și drone care au vizat nordul și estul Ucrainei. Toate acestea evidențiază amploarea operațiunii aeriene ce s-a soldat cu un număr important de victime și pagube în special în zona Kiev.

(sursa: Mediafax)