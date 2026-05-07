x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Dronă rusească, în spațiul aerian românesc la Chilia

Dronă rusească, în spațiul aerian românesc la Chilia

de Redacția Jurnalul    |    07 Mai 2026   •   11:55
Dronă rusească, în spațiul aerian românesc la Chilia
Sursa foto: Una dintre drone a pătruns în spațiul aerian al României

Federația Rusă a executat, joi dimineața, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea. Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei în spațiul aerian național în zona Chilia.

Sistemele radar ale MApN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail, deasupra teritoriului ucrainean.

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 08.37, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 08.40, un mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.40.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse, care contravin normelor de drept internațional și generează riscuri la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Totodată, instituția noastră informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, a transmis MApN.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: drona ruseasca chilia detectare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri