Dronă rusească, în spațiul aerian românesc la Chilia

Sistemele radar ale MApN au urmărit evoluția unei drone în dreptul localităților Chilia și Ismail, deasupra teritoriului ucrainean.

Pentru monitorizarea situației aeriene, două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 08.37, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis, la ora 08.40, un mesaj RO-Alert.

Radarele de la sol au detectat pătrunderea dronei, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.40.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse, care contravin normelor de drept internațional și generează riscuri la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Totodată, instituția noastră informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, a transmis MApN.

