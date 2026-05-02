Noapte de coșmar în Tulcea: drone rusești lângă România, F-16 ridicate de urgență, oamenii au primit RO-Alert în toiul nopții

Rusia atacă din nou la granița României: 20 de drone detectate, una a intrat în spațiul aerian național

Noapte tensionată la granița României cu Ucraina, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat un val de drone rusești îndreptate spre Ismail. O aeronavă fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc, în zona Chilia, declanșând alertă pentru populație și intervenția aviației militare.

Atacuri reluate în apropierea României

În dimineața zilei de sâmbătă, Federația Rusă a reluat atacurile asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Potrivit datelor oficiale, un grup de douăzeci de drone aeriene a fost detectat de radarele Ministerului Apărării Naționale, în timp ce se deplasa către zona localității Ismail.

Situația a generat îngrijorare la nivelul autorităților române, având în vedere proximitatea față de teritoriul național.

Alertă RO-Alert și intervenția avioanelor F-16

Ca reacție rapidă, două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat în jurul orei 02:00 de la Baza 86 Aeriană Fetești, pentru monitorizarea situației.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 02:03 a fost transmis mesaj RO-Alert către locuitorii din zonele vizate.

Dronă detectată în spațiul aerian românesc

Radarele de supraveghere au confirmat un incident sensibil:

„Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei drone, pentru scurt timp, în spațiul aerian național, în zona Chilia, continuându-și evoluția spre Ismail.”

Deși incursiunea a fost de scurtă durată, evenimentul subliniază riscurile crescute generate de conflictul din Ucraina în imediata vecinătate a României.

Explozii pe malul ucrainean al Dunării

În timpul atacului, au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării, semn că infrastructura din zona Ismail a fost din nou vizată.

Alerta aeriană instituită în România a fost ridicată la ora 02:50, după ce situația a fost considerată sub control.

România informează aliații NATO în timp real

Ministerul Apărării Naționale a transmis că menține o comunicare constantă cu structurile aliate, informând în timp real despre evoluția situației de securitate.

Autoritățile române continuă să monitorizeze atent zona, în contextul intensificării atacurilor rusești în apropierea graniței.

