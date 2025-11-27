Drone Watchkeeper X în dotarea armatei României: Investiție de 400 milioane de dolari în securitate

Contractul vizează achiziția a șapte sisteme de drone tactice de tip Watchkeeper X. Proiectul include un transfer de tehnologie semnificativ, deoarece producția componentelor și asamblarea finală se vor desfășura pe teritoriul național, primele livrări fiind așteptate în următoarele luni.

Acordul-cadru, semnat în decembrie 2022 pentru o perioadă de cinci ani, prevede achiziționarea a până la șapte sisteme Watchkeeper X. Fiecare sistem este compus dintr-o stație de control la sol și trei aeronave fără pilot (UAV). Acest lucru va aduce la un total de 21 de drone în dotarea Armatei Române, anunță Digi24.

Procesul de achiziție a demarat în 2023, cu o comandă inițială pentru primele trei sisteme, evaluată la circa 180 de milioane de dolari. Un element central al înțelegerii este implicarea industriei locale de apărare. Elbit Systems a confirmat că asamblarea dronelor și a stațiilor de comandă se va realiza în România. Aici se include producția locală de componente mecanice și electrice, precum și asigurarea mentenanței pe termen lung a acestor echipamente.

Dronele Watchkeeper X sunt proiectate pentru misiuni complexe de recunoaștere, supraveghere și achiziție de ținte (ISTAR). Acestea sunt dotate cu senzori multispectrali avansați, cunoscuți sub numele de „Spectro XR”, care permit operarea eficientă atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Senzorii au o rază de detecție ce poate atinge 200 de kilometri.

Un avantaj esențial este faptul că sistemul respectă integral standardele NATO, ceea ce asigură interoperabilitatea deplină cu forțele aliate. În contextul geopolitic actual, marcat de amenințări hibride precum incursiunile cu drone, Watchkeeper X devine un instrument vital pentru monitorizarea spațiului aerian și terestru al României.

Deși acordul a fost semnat în 2022, calendarul livrărilor a suferit modificări. Aceste întârzieri sunt cauzate de conflictul recent din regiunea unde își are sediul producătorul israelian. Ministerul Apărării a agreat o reprogramare a termenelor. Însă a subliniat că există posibilitatea aplicării unor penalități dacă amânările vor persista. Conform estimărilor actuale, sistemele de drone ar urma să devină complet operaționale la jumătatea anului 2026. În acel moment, România va dispune de o capacitate modernă și autonomă de supraveghere a frontierelor și a zonelor de interes strategic.

Sistemele Watchkeeper X vor fi distribuite către toate categoriile de forțe — terestre, aeriene și navale — fiind utilizate pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere, coordonarea acțiunilor militare și, la nevoie, pentru identificarea precisă a țintelor mobile. Mai mult, dezvoltarea capacităților de producție și mentenanță în România va stimula economia locală prin crearea de locuri de muncă specializate. În acest mod se va consolida industria națională de apărare și fi redusă dependența de furnizori externi.

Achiziția dronelor Watchkeeper X reprezintă mai mult decât o simplă dotare militară; este o decizie strategică ce consolidează atât securitatea națională, cât și baza industrială a apărării. Într-o perioadă de tensiuni regionale și provocări de securitate tot mai complexe, aceste sisteme oferă României un avantaj tehnologic concret pentru protejarea teritoriului și a granițelor, materializând planurile de modernizare ale armatei.

(sursa: Mediafax)