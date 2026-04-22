EARTH DAY la București: „România nu mai are timp de amânări!” – apel dur pentru responsabilitate, lansat la Palatul Parlamentului

Într-un context marcat de schimbări climatice, presiune asupra resurselor și dezechilibre sociale tot mai evidente, lideri din politică, educație, mediul de afaceri și societatea civilă au participat la o dezbatere care a pus în centrul atenției o întrebare directă: ce lăsăm în urmă?

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a subliniat că momentul este unul de cotitură:

„Este momentul să tratăm cu seriozitate responsabilitatea și să ne întrebăm ce lăsăm generațiilor care vin după noi. Nu mai putem rămâne la nivel de discurs – trebuie să transformăm aceste idei în acțiuni concrete.”

Din perspectiva mass-media, președintele UZPR, Dan Constantin, a atras atenția asupra rolului comunicării:

„Această temă trebuie să fie o prioritate în fiecare zi, nu doar de Ziua Pământului. Avem responsabilitatea de a aduce aceste subiecte în conștiința publică.”

Educația a fost indicată ca pilon esențial al schimbării. Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a declarat:

„Provocările de mediu nu mai sunt scenarii de viitor, ci realități ale prezentului. Educația este cel mai puternic instrument pentru a forma cetățeni responsabili.”

Un exemplu concret de progres a fost oferit de Anca Marinescu, Director Comunicare și Corporate Affairs RetuRo:

„Am demonstrat că schimbarea este posibilă atunci când există colaborare reală. Când lucrăm împreună, rezultatele apar.”

Gazda evenimentului, Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a vorbit dintr-o perspectivă personală:

„Mă gândesc la lumea în care vor trăi copiii noștri. Este o responsabilitate pe care nu o mai putem ignora.”

Responsabilitatea individuală a fost un alt punct central al dezbaterii. Cosmin Tabără a subliniat:

„Nu este suficient să facem lucruri pentru mediu, trebuie să înțelegem ce facem și de ce.”

La rândul său, Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a avertizat asupra fragmentării sociale:

„Avem informație, dar pierdem capacitatea de a colabora. Doar împreună putem proteja viitorul.”

Problemele de implementare au fost evidențiate și din zona administrației. Florentina Gherghiceanu a declarat:

„Nu ducem lipsă de planuri, ci de consecvență. Fără sisteme funcționale, nu putem cere cetățenilor să fie responsabili.”

Analistul politic Cristian Roșu a atras atenția asupra impactului consumului:

„Fast fashion nu mai este doar consum, ci o problemă majoră de mediu.”

Antreprenorul Ionuț Botorogeanu, fondatorul iStoma, a sintetizat mesajul conferinței:

„Viitorul nu vine, se decide. Fiecare decizie contează.”

Din mediul academic, Adela Fekete a evidențiat rolul educației:

„Trebuie să construim punți între generații și să îi ajutăm pe tineri să înțeleagă realitatea.”

Evenimentul a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Academia Da Vinci și Universitatea Ecologică din București, cu susținerea RetuRo, Banca Transilvania, Mastercard, LITERA, Coca-Cola și alți parteneri.

Mesajul final al conferinței a fost unul direct: Ziua Pământului nu mai este doar o simbolistică. Este un test. Iar răspunsul trebuie dat acum.