Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026: unde se vede în România? Ora exactă și zonele unde fenomenul este vizibil

Se vede eclipsa de Soare din 2026 în România?

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va fi urmărită de milioane de persoane din Europa, însă România se află în afara benzii de totalitate. Acest lucru înseamnă că Soarele nu va fi acoperit complet de Lună din niciun punct al țării.

În plus, pentru locuitorii din București vestea nu este deloc una bună. Capitala nu se află în zona de vizibilitate a fenomenului, astfel că eclipsa nu va putea fi observată de aici.

Situația este diferită în vestul României, unde fenomenul astronomic va putea fi urmărit sub forma unei eclipse parțiale. Chiar dacă efectul vizual va fi departe de spectaculoasa întunecare totală a cerului, pasionații de astronomie vor avea totuși ocazia să observe Luna acoperind o parte din discul solar.

Vestul României oferă cele mai bune condiții de observare

Cei care își doresc să urmărească eclipsa Soare 2026 România vor avea cele mai mari șanse în apropierea graniței de vest.

Orașe precum Arad, Timișoara, Oradea, Satu Mare, Carei sau Salonta se află printre localitățile unde fenomenul va putea fi observat cel mai bine. Chiar și aici însă va fi vorba exclusiv despre o eclipsă parțială.

Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, sudul sau estul țării, gradul de acoperire al Soarelui scade considerabil, iar în multe regiuni fenomenul va fi foarte greu de remarcat sau chiar imposibil de observat.

Specialiștii recomandă alegerea unui loc cu orizont liber către vest, deoarece eclipsa se produce foarte aproape de apusul Soarelui, iar clădirile, relieful sau condițiile meteo pot influența decisiv vizibilitatea.

La ce oră începe eclipsa de Soare în România

Fenomenul astronomic va avea loc în a doua parte a zilei de 12 august 2026.

În vestul României, intervalul aproximativ în care eclipsa va putea fi observată este între orele 19:30 și 20:30, însă momentul maxim diferă în funcție de localitate.

Pentru că Soarele va fi foarte aproape de linia orizontului, durata efectivă de observare va fi limitată. De aceea, astronomii recomandă verificarea efemeridelor actualizate pentru fiecare oraș cu câteva zile înainte de producerea fenomenului.

La fel de importantă va fi și starea vremii. Un cer senin poate face diferența dintre o observație reușită și ratarea completă a eclipsei.

De ce Bucureștiul nu va vedea eclipsa

Mulți români caută deja răspunsul la întrebarea dacă eclipsa totală de Soare din 2026 va putea fi observată din București.

Răspunsul este unul clar: NU.

Capitala se află în afara zonei de vizibilitate pentru acest fenomen astronomic, astfel încât locuitorii Bucureștiului nu vor putea urmări eclipsa propriu-zisă.

Acesta este motivul pentru care cei care doresc să vadă măcar o eclipsă parțială trebuie să se deplaseze spre vestul țării, iar cei care vor să trăiască experiența completă vor avea nevoie de o călătorie în afara României.

Ce este o eclipsă totală de Soare

O eclipsă totală de Soare apare atunci când Luna se poziționează perfect între Pământ și Soare și acoperă complet discul solar pentru observatorii aflați pe o bandă foarte îngustă de la suprafața Terrei.

În acele câteva minute, cerul capătă aspectul nopții, temperatura poate scădea ușor, iar coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber, dacă sunt respectate toate regulile de siguranță.

În afara benzii de totalitate, eclipsa este doar parțială. Luna acoperă o parte din Soare, fără ca întunericul specific unei eclipse totale să apară.

Exact această situație se va întâlni și în vestul României în august 2026.

Spania va fi principala destinație pentru pasionații de astronomie

Cei care își doresc să vadă eclipsa totală de Soare vor trebui să se afle pe traseul totalității.

Spania va deveni una dintre cele mai căutate destinații din Europa, fiind așteptați sute de mii de turiști și fotografi din întreaga lume. Printre cele mai bune locuri pentru observarea fenomenului se numără La Coruña, Bilbao, Burgos, Zaragoza, León și Teruel.

Eclipsa totală va mai putea fi urmărită în vestul Islandei, în Groenlanda și într-o zonă restrânsă din nord-estul Portugaliei.

În aceste regiuni, durata maximă a totalității va depăși două minute, oferind condiții excelente pentru observații și fotografie astronomică.

Următoarele eclipse spectaculoase după 2026

Evenimentul din august 2026 reprezintă doar începutul unei perioade spectaculoase pentru astronomi.

Pe 2 august 2027 va avea loc una dintre cele mai lungi eclipse totale de Soare ale secolului, cu o durată ce poate ajunge la aproximativ șase minute. Fenomenul va traversa sudul Europei și nordul Africii, iar cele mai bune condiții de observare vor exista în Andaluzia, Maroc, Algeria, Tunisia și Egipt.

Și România va putea observa această eclipsă, însă doar în variantă parțială.

În anul 2028 va urma o eclipsă inelară, cunoscută drept „inelul de foc". În timpul acestui fenomen, Luna nu acoperă complet Soarele, iar în jurul discului lunar rămâne vizibil un cerc luminos spectaculos.

Și de această dată, cele mai bune locuri pentru observare vor fi Spania și Portugalia, în timp ce din România fenomenul va putea fi urmărit doar parțial.