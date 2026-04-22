Adio, cumpărături din impuls! Studiul care arată că 7 din 10 români își fac lista de acasă de frica prețurilor

Jumătate dintre consumatorii români intenționează să caute anul acesta mai multe modalități de a economisi la cumpărăturile de alimente, în creștere cu 1 punct procentual față de 2025. România este una din cele două țări unde acest indicator urcă, dintre cele 13 piețe europene analizate, în timp ce media europeană scade cu 2 puncte procentuale, la 46%.

Datele provin din raportul The State of Grocery Retail 2026: Europe, publicat de McKinsey & Company împreună cu EuroCommerce, pe baza unui sondaj realizat în rândul a peste 35 de CEO din sector și a peste 15.000 de consumatori din 14 țări europene.

În același timp, consumatorii români se numără printre cei mai dispuși din Europa să cumpere produse de calitate superioară. Intenția netă pentru produse premium este de +16 puncte procentuale, comparativ cu cele +2 puncte procentuale din media europeană. România conduce în Europa la intenția netă de cumpărare a produselor fresh de calitate superioară, cu 39 de puncte procentuale, comparativ cu o medie europeană de 26. De asemenea, intenția netă de a căuta promoții este de 44 puncte procentuale, comparativ cu 37 la nivel european.

Datele mai arată că în România intenția netă pentru gătitul de la zero este de +46 puncte procentuale, cea mai ridicată valoare din toată Europa, peste media europeană de +36 puncte procentuale. În același timp, disponibilitatea de a plăti mai mult pentru produse mai sănătoase este de +8 puncte procentuale, în creștere cu 3 puncte procentuale față de 2025, comparativ cu –1 punct procentual la nivel european.

În ceea ce privește comportamentul online, 45% dintre consumatorii români intervievați fac cumpărături alimentare pe internet, aproape de media europeană de 49%. Dintre românii care cumpără online, 38% folosesc atât retailerul pe care îl frecventează offline, cât și alți retaileri, iar 28% cumpără online doar de la alți retaileri decât cel preferat offline. Cumulat, 66% dintre cumpărătorii online români apelează și la alți retaileri decât cel offline preferat, sub media europeană de 74%.

Raportul arată că, la nivel de regiune, canalul online și cel offline rămân două experiențe separate în mintea consumatorilor, iar fidelitatea față de retaileri se fragmentează: aproape jumătate dintre europenii care cumpără online aleg retaileri diferiți de cei preferați din magazinele fizice. Canalul online are o evoluție neuniformă: vânzările online au crescut cu 6,8% în 2025, cu un ritm mai lent față de 7,8% în 2024.

La nivel european, vânzările de grocery au crescut cu 3,4% în 2025, susținute de o inflație alimentară de 2,9% și de o creștere a volumelor de 0,6%. Presiunea pe costuri și marje rămâne principala preocupare a retailerilor, fiind menționată de 77% dintre executivii chestionați.

Marca proprie a ajuns la o cotă de 40% din vânzări și este tot mai mult un motor de inovație – în Europa de Vest, mărcile proprii reprezintă 70% dintre lansările de produse noi în categoria alimente și 44% în toate categoriile de grocery. Activitatea de fuziuni și achiziții din sectorul grocery european a crescut cu 47% față de 2022.

Mâncarea gata preparată câștigă teren în fața gătitului de la zero; foodservice-ul crește cu 2 puncte procentuale mai rapid decât categoria grocery, aducând oportunități de creștere în categoriile convenience și ready-to-eat.

Raportul evidențiază și rolul în creștere al inteligenței artificiale. În 2026, 47% dintre CEO consideră adoptarea AI și a automatizării drept una dintre principalele trei priorități, însă doar 3% raportează un impact EBIT de peste 5% din investițiile realizate până în prezent. Studiul identifică patru direcții principale: utilizarea AI în interacțiunea cu consumatorii, automatizarea proceselor interne, utilizarea AI în operațiuni fizice și îmbunătățirea măsurării rentabilității investițiilor în tehnologie.

