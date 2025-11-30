Elevii Şcolii de Poliţie Câmpina nu reiau cursurile marţi, din cauza crizei apei de la Paltinu

"Până la ora actuală, am discutat cu comandatul Şcolii de Poliţei 'Vasile Lascăr', care ne-a informat, că, din cauza situaţiei create, elevii şcolii nu vor reveni la cursuri, nu vor reveni în unitate de marţi", a spus, duminică seară, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, într-o declaraţie transmisă pe pagina sa de Facebook.



Potrivit primarului, este vorba de aproximativ 1.300 de elevi.



Peste 107.000 de locuitori din 13 localităţi prahovene şi dintr-o localitate din Dâmboviţa sunt afectaţi de întreruperea alimentării cu apă ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în acumularea Paltinu, determinată de pregătirile pentru lucrări hidrotehnice la baraj, precum şi a turbidităţii ridicate cauzate de fenomenele hidrologice.



Alimentarea cu apă în aceste localităţi este oprită de vineri după-amiază.

Sursa: AGERPRES