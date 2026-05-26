Viața egiptenilor, altfel decât o știm: cu distracție, petreceri în cluburi și armonie între religii

Hossam Mustafa – sau Sam, așa cum îi place să se prezinte - este ghid de turism, în Egipt. A ajuns în Hurgada când avea doar 22 de ani și a lucrat mai întâi într-un hotel, pentru că în Egipt este nevoie de cunoașterea mai multor limbi străine și de cursuri speciale, pentru un ghid care poate merge cu turiștii în excursii, iar Sam vorbea doar limba maternă și engleza. Până la 30 de ani a învățat germana, rusa și româna. Pe ultima a învățat-o recent, după ce a lucrat foarte mult cu turiștii din mai multe țări. Egiptenii îi iubesc pe români, pentru că aleg produsele de lux și sunt foarte prietenoși. Iar Sam s-a gândit să renunțe la stres și să lucreze cu românii, deși câștiga mai mulți bani pentru grupurile de turiști din alte țări. S-a înscris din nou la cursuri, la Cairo, timp de trei luni, pentru a învăța limba română, iar acum este unul dintre cei mai apreciați ghizi ai agenție turce Coral Travel, care are reprezentanță și în Egipt.

Sam povestește că viața lui este plină de aventură, în fiecare zi, atât în timpul programului de lucru, fiind ghid pentru grupurile de români, cât și în viața privată, de care acum poate profita din plin, cu un program mai lejer. Dimineața merge mai întâi la sala de sport, apoi la lucru, iar după program petrece cu prietenii, uneori până seara târziu.

Un stil de viață care atrage rezidenți din alte țări

Egiptenii, în general, au cea mai intensă activitate seara și noaptea, când se întâlnesc la socializare, la terase și restaurante. În timpul zilei, cei foarte bogați se odihnesc, pregătindu-se pentru seară, iar ceilalți muncesc și își fac orele de somn după programul de lucru. Dar nu lipsește distracția, pentru unii fiind aproape în fiecare seară.

În Hurgada, acest stil de viață a atras deja mii de rezidenți din alte țări, care s-au căsătorit cu localnici și le-au adoptat obiceiurile – deloc neplăcute. Au o viață boemă și caldă – atât la propriu, cât și la figurat, pentru că aici sunt temperaturi de vară tot timpul anului, dar căldura este plăcută, umiditatea fiind foarte scăzută, astfel încât lipsește disconfortul din alte zone turistice de la malul mării, unde căldura se simte mai intens.

Un alt mit legat de egipteni este că sunt majoritar săraci. De fapt, unele meserii sunt mult mai bine plătite decât în România sau în alte țări europene. De exemplu, un arhitect, un inginer, un medic sau chiar un ghid de turism ar putea câștiga mii de euro pe lună.

Un întreg oraș construit de un egiptean

Chiar dacă în Egipt sunt și zone sărace, pe care turiștii le-au văzut, lângă Luxor sau lângă Cairo, imaginea pe care mulți români și-au format-o despre nivelul de trai al egiptenilor este profund eronată. În Egipt sunt foarte mulți oameni bogați, cu venituri care le depășesc foarte mult pe cele ale românilor. Unii dețin hoteluri și lanțuri hoteliere, alții au chiar orașe întregi.

De exemplu, Samih Sawiris a construit o „Veneție” a deșertului – orașul El Gouna, unde trăiesc astăzi peste 20.000 de rezidenți veniți din toată lumea. Proiectul a fost început în anul 1989, iar zona este astăzi una dintre cele mai scumpe și exclusiviste din întreaga lume. O vilă aici costă peste 5 milioane de dolari, iar vedete din toate țările și-au cumpărat o casă sau un apartament de lux în acest oraș privat.

Sunt și hoteluri, plaje private și bungalouri care se închiriază cu prețuri mai mari decât la hotelurile de 5 stele cu ultra all inclusive din celelalte stațiuni. Iar bogăția celor care locuiesc sau închiriază spații de cazare în El Gouna se poate măsura și în numărul de iahturi de la mal, pe toată lungimea canalelor construite în stil venețian, în deșert.

Conviețuire în perfectă armonie

O altă latură a culturii egiptene este conviețuirea între religii diferite. Musulmanii și creștinii sunt prieteni apropiați, dar își și fac sărbătorile religioase împreună. Ramadanul este sărbătoarea din an care în Egipt arată cel mai bine această conviețuire în perfectă armonie, pentru că străzile sunt pline de mâncare și băutură, seara, atunci când musulmanii pot mânca. „O parte din mâncarea oferită trecătorilor provine de la familiile musulmane bogate, dar o parte provine de la familiile creștine bogate, care astfel oferă un cadou prietenilor lor musulmani. Cei care au restaurante și sunt creștini le țin închise în timpul zilei, de Ramadan, din respect față de musulmanii care postesc, iar seara sărbătorim toți, împreună și turiștii sunt la fel de bineveniți la mesele întinse pe stradă, așa cum e tradiția. Iar la noi, moscheea poate fi lângă biserică și în decorurile pentru Ramadan avem chiar astfel de imagini cu moschee și biserică, una lângă alta”, explică Sam.

Acesta mai spune că nimeni nu judecă în Egipt femeile, indiferent cum s-ar îmbrăca, pentru că toți egiptenii au grijă de turiști, să se simtă cât mai bine și să fie în siguranță. Turismul a ajutat foarte mult Egiptul să se dezvolte, în ultimii ani, iar egiptenii își susțin economia națională cu toate mijloacele.

