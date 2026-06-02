Elicoptere americane de atac Apache și Black Hawk, relocate din Grecia în România

Aeronavele sunt de tip UH-60 „Black Hawk” și AH-64 „Apache”, două dintre cele mai utilizate platforme de aviație ale armatei americane. În timpul zborurilor, elicopterele vor ateriza în zona poligonului Novo Selo, unul dintre principalele centre de instruire militară din Bulgaria.

Potrivit autorităților de la Sofia, deplasarea are legătură cu rotația forțelor și mijloacelor americane implicate în Operațiunea Atlantic Resolve, misiune prin care Statele Unite își mențin prezența militară rotațională în Europa și participă la activități de descurajare și instruire pe flancul estic al NATO.

Operațiunea Atlantic Resolve a devenit, după anexarea Crimeei de către Rusia și ulterior după invazia pe scară largă a Ucrainei, unul dintre principalele instrumente prin care Statele Unite își consolidează prezența militară în Europa de Est. România are un rol important în această arhitectură, fiind un punct strategic pentru deplasarea, instruirea și sprijinirea forțelor aliate în zona Mării Negre.

Pentru România, anunțul este relevant deoarece confirmă continuarea fluxurilor militare aliate pe ruta sudică Grecia–Bulgaria–România, într-un moment în care mobilitatea militară în regiunea Mării Negre rămâne o prioritate pentru NATO. România, Bulgaria și Grecia au semnat în 2024 o scrisoare de intenție pentru crearea unui coridor de mobilitate militară între cele trei state, proiect menit să faciliteze tranzitul rapid al forțelor și echipamentelor în situații de criză, dar și pe timp de pace.

