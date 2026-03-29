Oamenii sunt îndemnați să lucreze de acasă cel puțin 3 zile pe săptămână

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a prezentat, vineri, zece măsuri pentru atenuarea presiunilor exercitate de prețurile la petrol asupra consumatorilor, ca răspuns la întreruperile în aprovizionare din Orientul Mijlociu.

Potrivit The Guardian, organismul mondial de supraveghere recomandă guvernelor să reducă limitele de viteză pe autostrăzi și a încurajat angajații să folosească mijloace de transport în comun. De asemenea, recomandă oamenilor să lucreze de acasă măcar 3 zile pe săptămână și să călătorească mai puțin cu avionul.

AIE a recomandat țărilor să ia în considerare limitarea accesului autoturismelor în anumite zone din marile orașe, iar vehiculele cu numere de înmatriculare impare să circule în zile diferite de cele cu numere de înmatriculare pare.

Situația din Orientul Mijlociu pune presiune pe comerțul petrolului, generând creșteri bruște ale prețurilor la benzină, motorină, combustibil pentru avioane și GPL.

Recomandările AIE

Cele zece recomandări sunt:

1. Lucrul de acasă, acolo unde este posibil

Reduce consumul de petrol asociat deplasărilor zilnice, în special în cazul locurilor de muncă care permit munca la distanță.

2. Reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h

Vitezele mai mici reduc consumul de combustibil pentru autoturisme, autoutilitare și camioane.

3. Încurajarea transportului public

Trecerea de la autoturismele personale la autobuze și trenuri poate reduce rapid cererea de petrol.

4. Alternarea accesului autoturismelor private pe drumurile din marile orașe în zile diferite

Autovehiculele cu numere de înmatriculare pare să circule în zile diferite de cele cu numere de înmatriculare impare.

5. Creșterea utilizării în comun a autoturismelor și adoptarea unor practici eficiente de conducere

O ocupare mai mare a autoturismelor și conducerea ecologică pot reduce rapid consumul de combustibil.

6. Conducerea eficientă a vehiculelor comerciale rutiere și livrarea mărfurilor

Practici de conducere mai bune, întreținerea vehiculelor și optimizarea încărcăturii pot reduce consumul de motorină.

7. Redirecționarea utilizării GPL din transport

Trecerea vehiculelor bifuel și a celor convertite de la GPL la benzină poate conserva GPL-ul pentru gătit și alte nevoi esențiale.

8. Evitarea călătoriilor cu avionul acolo unde există opțiuni alternative

Reducerea zborurilor de afaceri poate ușura rapid presiunea asupra piețelor de combustibil pentru avioane.

9. Acolo unde este posibil, treceți la alte soluții moderne de gătit

Încurajarea gătitului electric și a altor opțiuni moderne poate reduce dependența de GPL.

10. Valorificați flexibilitatea materiilor prime petrochimice și implementați măsuri de eficiență și întreținere pe termen scurt

Industria poate contribui la eliberarea GPL pentru utilizări esențiale, reducând în același timp consumul de petrol prin îmbunătățiri operaționale rapide.

Cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului

Țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) au convenit, săptămâna trecută, în unanimitate, să elibereze 400 de milioane de barili de petrol pe piața mondială. Măsura vine să susțină aprovizionarea cu țiței și să limiteze creșterea prețurilor cauzată de situația din Orientul Mijlociu.

Aceasta este cea mai mare intervenție din istorie pe piața petrolului.

„Rezervele de urgență vor fi puse la dispoziția pieței într-un interval de timp adecvat circumstanțelor naționale ale fiecărei țări membre și vor fi completate de măsuri de urgență suplimentare luate de unele țări”, se arată în anunțul AIE de săptămâna trecută.

(sursa: Mediafax)