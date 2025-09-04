Bogdan Ivan: Aduc la aceeași masă toate entitățile pentru a găsi soluții la energie

„Am creat, împreună cu colegii mei, o matrice foarte clară prin care arătăm cum, până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie", a declarat Ivan.

Ministrul a detaliat planurile concrete pentru următorii ani, menționând că „până la finalul anului viitor o să punem în funcție alți 435 MW din solar", iar din PNNR sunt pregătiți „1100 MW pe care îi pregătim să-i punem în funcție până la finalul anului viitor: eolian 300, solar 100 și, cel mai important poate, capacități de stocare de 750 MW".

Ivan a enumerat proiectele aflate în diferite stadii de dezvoltare: „Mintia, un proiect privat pe care îl susțin, Iernutul, Cetul, Arad și Constanța, care fac parte din pachetul de renegocierea PNNR-ului cu cei din Comisia Europeană".

Ministrul a explicat necesitatea stocării energiei pentru stabilizarea prețurilor. „Astăzi, România, atunci când produce energie din resurse regenerabile, în special din solar, Bulgaria și Grecia și toate statele din jurul nostru, atunci prețul este foarte mic. Iar pentru a ne asigura un echilibru în piața de energie, avem nevoie ca energia produsă în timpul zilei, care se vinde foarte ieftin, să o stocăm, iar mai departe să o folosim în vârf de sarcină”.

Ivan a anunțat implementarea unor măsuri pentru combaterea tranzacțiilor speculative: „Dacă până de curând oricine, o companie care avea un capital social de sute de lei, avea o licență de tranzacționare, putea să blocheze volume de energie în valoare de 100 sau 200 de milioane de euro în avans, fără nicio plată sau fără niciun risc din partea acelui trader de energie." Pentru a elimina aceste practici, „pentru achizițiile mai mari de 6 luni, fiecare companie, fiecare trader să vină cu garanții de minim 10%, iar pentru cele de sub 6 luni, de 5%", a precizat ministrul.

(sursa: Mediafax)