x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Erdogan: Turcia nu vrea să fie atrasă în război. Iranul să se abțină de la provocări

Erdogan: Turcia nu vrea să fie atrasă în război. Iranul să se abțină de la provocări

de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   22:32
Erdogan: Turcia nu vrea să fie atrasă în război. Iranul să se abțină de la provocări
Sursa foto: Hepta/Turcia are capacitatea de a răspunde amenințărilor

Turcia l-a convocat pe ambasadorul Iranului, în urma incidentului legat de racheta balistică intrată în spațiul aerian al Turciei.

Erdoğan a îndemnat Teheranul să se abțină de la orice acțiuni care duc la deteriorarea relațiilor diplomatice.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a îndemnat Teheranul să se abțină de la orice acțiuni care „aruncă o umbră asupra relațiilor noastre de vecinătate și fraternitate vechi de o mie de ani”, afirmând că acesta continuă să ia „măsuri extrem de greșite și provocatoare” în ciuda „avertismentelor sincere” din partea Ankarei.

Președintele Turciei a reiterat că obiectivul principal al Ankarei este de a împiedica Turcia să fie atrasă în război, continuând în același timp să pledeze pentru diplomație.

„Ca și în alte războaie, Turcia este de partea dreptății și susține rezolvarea conflictelor prin dialog”, a spus Erdoğan, citat de publicația turcă Daily Sabah.

Acesta a afirmat că Turcia are capacitatea de a răspunde amenințărilor care vizează securitatea și suveranitatea sa.

„Republica Turcia este puternică și capabilă în toate domeniile. Are capacitatea de a respinge orice atac și de a înfrânge forțele care îi amenință supraviețuirea”, a declarat Erdoğan.

Declarațiile lui Erdoğan au fost făcute după ce NATO a doborât o rachetă balistică lansată din Iran. Racheta lansată a intrat în spațiul aerian turc înainte de a fi doborâtă în estul Mediteranei. Unele resturi ale rachetei au căzut într-un câmp gol din Gaziantep.

Reamintim că, săptămâna trecută, o altă rachetă iraniană a intrat în spațiul aerian al Turciei, acela fiind primul atac al Iranului asupra unei țări membre NATO. Cu toate acestea, alianța nu a invocat atunci Articolul 5 al Tratatului Alianței Nord-Atlantice, Rutte, Secretarul General al NATO, precizând, că „nu este cazul”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Recep Tayyip Erdogan Iran
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri