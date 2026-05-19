Actorul Eric Roberts a vizitat lucrările noii clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia

de Redacția Jurnalul    |    19 Mai 2026   •   21:50
Eric Roberts, fratele Juliei Roberts şi actor nominalizat la Premiile Oscar, a vizitat şantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, alături de Codin Maticiuc, fondatorul inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”.

Eric Roberts s-a alăturat cauzei susținute de Fundația Metropolis şi a confirmat sprijinul internațional pentru unul dintre cele mai importante proiecte de sănătate mintală din România.

Prezența actorului la București se leagă de participarea sa la I Success Special Edition – Red Carpet Experience, o platformă globală care reunește companii și personalități implicate în cauze cu impact social. În același timp, Eric Roberts este un susținător activ al campaniei Autism Awareness, promovată la nivel internațional prin I Success.

„Prezența lui Eric Roberts pe șantierul nostru nu este doar un gest de solidaritate – este o dovadă că proiectele cu suflet traversează granițe. Când oameni de talia lui aleg să fie alături de noi, mesajul ajunge acolo unde noi singuri nu am putea să-l ducem. Iar pentru copiii care vor beneficia de această clinică, fiecare voce în plus înseamnă o șansă în plus.

Avem nevoie de 10 milioane de euro și nu este ușor să strângem încă 10 milioane de euro, dar avem deja 6 milioane de euro, așa că nu ne vom opri. Construim”, a declarat Codin Maticiuc, Fondator „Spitale Publice din Bani Privați”.

Eric Roberts a vizitat şantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, dar și vechiul spital în care copiii sunt tratați.

„Vă mulțumesc foarte mult. Fundația Metropolis deja mă face mândru. Și vreau să spun tuturor, pentru că el este prea modest, că a fost nominalizat pentru un premiu I Success pe care probabil îl va câștiga mâine seară. El este foarte modest, dar este o realizare importantă.

Și e un erou, și va fi premiat. E grozav. Și asta va fi minunat pentru copiii care nu au nimic, iar acum au un cămin. Mulțumită lui. Cât de grozav e asta”, a spus actorul Eric Roberts.

Proiectul Clinicii de Psihiatrie Pediatrică nu este la prima sa expunere internațională. La gala I Success Awards de la Dubai, Fundația Metropolis a fost premiată anul trecut pentru acest demers, aducând cauza în fața unei audiențe globale. Eric Roberts cunoaște povestea și a ales să facă un pas mai departe: să vină, să vadă și să își pună numele alături de ea, transformând o recunoaștere simbolică într-un sprijin concret.

 

(sursa: Mediafax)

 

